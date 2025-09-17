Ματσάρες σε Μόναχο και Λίβερπουλ – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας στο Champions League (pic)

Η φάση των ομίλων του Champions League επιστρέφει απόψε με έξι αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φιλάθλους. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου στις 19:45 (MEGA) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Πάφο, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί στη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλητρια του προηγούμενου Champions League, αναζητά θα επιδιώξει την υπεράσπιση του τίτλου της και ετοιμάζεται για δυνατές μάχες μέχρι τον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη. Η ομάδα του Παρισιού βασίζεται στην περσινή δυναμική, με αποκορύφωμα έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες της Ligue 1.

Αποκλεισμένη από τους Παριζιάνους σε μια δύσκολη αναμέτρηση την περασμένη σεζόν, η Λίβερπουλ είναι το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, έχοντας δαπανήσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τους Αλεξάντερ Ίσακ, Ούγκο Εκιτικέ, Φλόριαν Βιρτς και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπάγερν-Τσέλσι και Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ θέσεις στο τέλος της League Phase δίνουν απ’ ευθείας πρόκριση στους «16», ενώ οι θέσεις 9 έως 24 οδηγούν στα playoffs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (17/9) στο Champions League

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)

22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)