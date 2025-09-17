sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ματσάρες σε Μόναχο και Λίβερπουλ – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας στο Champions League (pic)
Champions League 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:47

Ματσάρες σε Μόναχο και Λίβερπουλ – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας στο Champions League (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο, ενώ ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Μπάγερν - Τσέλσι και Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης στις σημερινές αναμετρήσεις του Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Η φάση των ομίλων του Champions League επιστρέφει απόψε με έξι αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φιλάθλους. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου στις 19:45 (MEGA) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Πάφο, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί στη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλητρια του προηγούμενου Champions League, αναζητά θα επιδιώξει την υπεράσπιση του τίτλου της και ετοιμάζεται για δυνατές μάχες μέχρι τον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη. Η ομάδα του Παρισιού βασίζεται στην περσινή δυναμική, με αποκορύφωμα έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες της Ligue 1.

Αποκλεισμένη από τους Παριζιάνους σε μια δύσκολη αναμέτρηση την περασμένη σεζόν, η Λίβερπουλ είναι το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, έχοντας δαπανήσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τους Αλεξάντερ Ίσακ, Ούγκο Εκιτικέ, Φλόριαν Βιρτς και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπάγερν-Τσέλσι και Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ θέσεις στο τέλος της League Phase δίνουν απ’ ευθείας πρόκριση στους «16», ενώ οι θέσεις 9 έως 24 οδηγούν στα playoffs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (17/9) στο Champions League

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)
19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)
22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)
22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Headlines:
Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο
Champions League 17.09.25

Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο

Η Πάφος κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τους Κύπριους να έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους για το ιστορικό ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο