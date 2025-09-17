Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.
Να κάνει το απόλυτο στη συγκεκριμένη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι ο στόχος του Άρη, που ξεκινάει σήμερα (17/9, 15.00) τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση με τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό.
Τα προβλήματα απουσιών δεν λείπουν για τον Μανόλο Χιμένεθ, που δεν θα έχει στη διάθεσή του εφτά ποδοσφαιριστές. Πιο πρόσφατο πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη αυτό του Άλβαρο που ταλαιπωρείται απο λοίμωξη στο πόδι. Ακόμα παρέμειναν στη θεσσαλονίκη και οι τραυματίες Καντεβέρε, Δώνης, Πέρεθ, Γένσεν,.Αλφαρελά, και Μάικιτς.
Πώς θα παίξει ο Άρης κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1, ενώ θα κάνει και αλλαγές, αναγκαστικές και μη. Ένας εκ των Διούδη ή Αθανασιάδη θα καθίσει κάτω από την εστία.
Ο Φατιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντιαντί στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ένας εκ των Γιαννιώτα η Σίστο στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
