Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μάνος Λοΐζος: H ζωή, το έργο του και το πρόωρο τέλος
Ιστορικό Αρχείο 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:30

Μάνος Λοΐζος: H ζωή, το έργο του και το πρόωρο τέλος

Η ζωή και το έργο του σπουδαίου συνθέτη, Μάνου Λοΐζου

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 1982 όταν, σε ηλικία μόλις 45 ετών, έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος. Ένας σπουδαίος δημιουργός που πρόλαβε να αφήσει ισχυρό του αποτύπωμά του. Οι δημιουργίες του τραγουδήθηκαν από τους σημαντικότερους έλληνες ερμηνευτές και ερμηνεύτριες και συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικότατο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 21 Απριλίου 1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Την επομένη του θανάτου του έγραφαν «ΤΑ ΝΕΑ»:

«Πέθανε χθες στις 2 το απόγευμα (ώρα Μόσχας) στο Κεντρικό Νοσοκομείο της σοβιετικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλευόταν, ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος.

»Τις τελευταίες μέρες ο Λοΐζος είχε εισαχθεί στο τμήμα εντατικής παρακολούθησης του νοσοκομείου και ειδικότερα υποβαλλόταν καθημερινά σε τεχνητή αιματοδιάγνωση».

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 23.9.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Η πορεία του

Το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της 23ης Σεπτεμβρίου 1982 μέσα σε λίγες γραμμές αφηγείται τη ζωή και την πορεία του Μάνου Λοΐζου.

«Ο Μάνος Λοΐζος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες μας, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 45 χρόνων. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Κεντρικό Νοσοκομείο της Μόσχας, ύστερα από τρία αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.

»Υπήρξε ένας από τους τραγουδιστάδες της λευτεριάς και σφράγισε με την καλλιτεχνική προσφορά του, κυρίως τους αγώνες της νεολαίας, από τη δεκαετία του ’60 ως τις μέρες μας.

Ο Μάνος Λοΐζος διευθύνει

»Ο Λοΐζος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Σε πολύ μικρή ηλικία, άρχισε μαθήματα βιολιού, πιάνου και κιθάρας. Το 1958 ήρθε στην Αθήνα, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, για να το εγκαταλείψει αργότερα και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική.

»Στη δισκογραφία εμφανίστηκε με μικρούς δίσκους στην αρχή, ενώ το 1968 κυκλοφόρησε τον πρώτο του μεγάλο δίσκο “Ο σταθμός”. Aκολούθησαν οι δίσκοι: “Νάχαμε τι νάχαμε”, “Θαλασσογραφίες”, “Καλημέρα ήλιε”,  “Tα νέγρικα”  (απαγορεύτηκαν από τη δικτατορία), “Τα τραγούδια μας”, “Tα τραγούδια της Χαρούλας”, “Για μια μέρα ζωής”, που ήταν και ο τελευταίος του δίσκος».

Κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού αποχαιρέτησαν τον Μάνο Λοϊζο μέσα από «ΤΑ ΝΕΑ».

«TA NEA», 18.9.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Λευτέρης Παπαδόπουλος

«Φεύγοντας για τη Μόσχα, ο Μάνος Λοΐζος, πριν από 50, περίπου, μέρες, στάθηκε στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού της κόρης του, της Μυρσίνης, και της είπε:

“Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω. Αλλ’ αυτό δεν πρέπει να σε ρίξει κάτω. Eσύ, οφείλεις να σταθείς όρθια. Και θα σταθείς”.

»Δεν ξαναγύρισε. Πέθανε χθες το μεσημέρι, στις 2, στη σοβιετική πρωτεύουσα. Αφήνοντας τη 16χρονη Μυρσίνη, χωρίς το βαθύ, γλυκό, ζεστό ίσκιο του. Μα, βέβαιος πως η Μυρσίνη, δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό το “οφείλεις”, που της είχε πει».

Πρώτα βήματα

»Είχε έρθει από την Αλεξάνδρεια. Μπήκε στην Εμπορική κι άρχισε να κάνει διάφορες δουλειές, για να ζήσει. Ζωγράφιζε, θυμάμαι, ταμπέλλες για μπακάλικα και μανάβικα. Στα 63, τον παρουσίασε ο Μίκης μαζί με τον Χρήστο Λεοντή στη “Μαγική πόλη”. Kι από τότε, γίναμε φίλοι.

Τα τραγούδια του

»Έγραψε υπέροχα τραγούδια. Είχε μια φλέβα σπουδαίου λαϊκού συνθέτη, και μια καρδιά, μικρού παιδιού. Τα τραγούδια του, κι ας είναι τα περισσότερα σε δικούς μου στίχους, μπορεί να τα ξεχάσω.

»Ποτέ, όμως δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του. Το μόνιμο, το πλατύ και μοναδικό χαμόγελό του, για κάθε φίλο. Και το χιούμορ του. Που έδειχνε πως ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.6.1981, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Χούντα

»Στα χρόνια της δικτατορίας, συνελήφθη δυό φορές. Και βρέθηκε στην απομόνωση, στην Ασφάλεια. Δεν μου λεγε αν τον βασάνισαν. Όταν τον ρωτούσα, γελούσε. Και με δούλευε: “Ωραία τα περνούσα, αλλά δεν είχα παντούφλες”. Αλλά η γυναίκα του, μού αποκάλυπτε πως το κορμί του ήταν μελανιασμένο…

Για τους νέους

»Δεν είχε κακίες. Και ήταν από τους λίγους, σ’ αυτό το χώρο που πίστευε στους νέους. Στο σπίτι του, κάποτε, έμενε ο Σαββόπουλος. Κι ο Φώντας Λαδής. Το πενηντάρικό του, το μοιραζόταν με φτωχούς καλλιτέχνες – Ρασούλης- που λογάριαζε το ταλέντο τους. Γι’ αυτό και έφυγε – ύστερα από τόσες επιτυχίες – απένταρος.

»Ήταν από τους πρώτους, που θέλησαν να προασπίσουν, έμπρακτα, τα συμφέροντα των συνθετών. Ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στην ΕΜΣΕ. Για να γίνει, κάποτε, πρόεδρός της. Και να δημιουργήσει, έναν εισπρακτικό οργανισμό, που τον τιμούν, όλες οι εταιρίες πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης.

Αδελφός μου

»Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Έλπιζα ότι θα ζήσει. Ο Δημήτρης Γουσίδης με πληροφόρησε, ότι πέθανε. Κεραυνοβολήθηκα. Είναι δύσκολο να γράψεις για έναν αδελφό σου που χάθηκε. Γιατί ο Μάνος ήταν αδελφός μου. Του βάφτισα το παιδί. Τον πάντρεψα. Του ‘γραψα τα περισσότερα τραγούδια. Καταλαβαίνεις…

»Θα τον φέρουν την Παρασκευή. Μόλις μου το παν, ο Αχχιλέας Θεοφίλου και η Χαρούλα Αλεξίου. Τη Μυρσίνη, την πήρε, ο Χρήστος Λεοντής, στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μπας και καταφέρει να τη βγάλει απ’ το αδιέξοδό της.

»Δεν έχω, δεν μπορώ, να πώ τίποτ’ άλλο».

«TA NEA», 18.9.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Μίκης Θεοδωράκης

«Με τον πρόωρο χαμό του Μάνου Λοΐζου πενθεί η ελληνική μουσική και μαζί όλος ο ελληνικός λαός.

»Όλοι εμείς που υπηρετούμε το ελληνικό τραγούδι, γινήκαμε με μιάς φτωχότεροι γιατί έφυγε αυτός, που με την ευγένεια της ψυχής του, έδωσε στη μουσική μας φτερά διάφανα για να πετάξει ψηλά.

»Ήταν ο γλυκύτερος και ο ευγενέστερος. Σεμνά και αμετάκλητα μπήκε από έφηβος στην υπηρεσία της τέχνης και του λαού μας. Ο λαός τον αγάπησε και η νεολαία μας τον έκαμε δικό της.

»Το έργο του πηγαίο, αληθινό, γνήσιο, ανήκει από τώρα και στο εξής στην Εθνική μας κληρονομιά σαν μία από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νεοελληνικού μας πολιτισμού.

»Όσο θα υπάρχει Ελλάδα, όσο θα υπάρχουν Έλληνες το τραγούδι του Λοϊζου θα υπάρχει μαζί τους».

Γιάννης Νεγρεπόντης

Συνεργάτης του σε πολλά απ’ τα γνωστότερα τραγούδια του (“Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος”, “Tα νέγρικα”, “Το ακορντεόν”) μας είπε:

»Εγώ έλεγα πάντοτε ότι ο Μάνος Λοΐζος ήταν από τη γενιά του ο καλύτερος μελωδός, κάτι που ήταν κοινά παραδεκτό από όλους τους συναδέλφους του. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας καλλιτέχνης με ήθος δημιουργού και η κοινωνική και πολιτική του στάση ήταν συνεπής με το έργο του και τη ζωή του. Αν δεν έφευγε, θα είχε πολλά να δώσει ακόμα…”.

«TA NEA», 18.9.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Γιάννης Μαρκόπουλος

«Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι, ο χαμός του Μάνου. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και άνθρωπος με σπάνια τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Σπουδαίος αγωνιστής για την πρόοδο. Η χώρα μας έχασε ένα μεγάλο συνθέτη και είναι μεγάλη η λύπη μας για τον αγαπημένο φίλο».

Δημήτρης Χριστοδούλου

«Ο Μάνος ήταν ένας εξαιρετικός φίλος και αυτό το λέω χωρίς τις υπερβολές που λέγονται όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι.

»Τρυφερός μουσικός, λεπτός στις συλλήψεις του, με μια βαθιά προοπτική και οράματα. Ανθρώπινος φίλος των εργαζομένων σαν άνθρωπος που είχε γνωρίσει τους φελλάχους της Αιγύπτου, όπου μεγάλωσε.

»Ήταν ενθουσιώδης και βαθιά ελληνικός. Του άρεσε πάρα πολύ να ακουμπάει η μουσική του στην ελληνική παράδοση με τη δυναμική έννοια του όρου.
»Έφυγε, λοιπόν, ένας φίλος κι ένα μεγάλο μουσικό ταλέντο. Χαίρε, Μάνο…».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω είχε συλληφθεί για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
Το Ισραήλ κλιμακώνει 17.09.25 Upd: 09:03

Βρέχει βόμβες - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας - Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;

Σε μία εβδομάδα, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στο Παρίσι. Στο ιστορικό Théâtre du Châtelet, λίγα βήματα από τη Νοτρ Νταμ, θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football — και η αίσθηση που επικρατεί είναι πως φέτος όλα είναι ανοιχτά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17.09.25

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο