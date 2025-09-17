Η παρθενική πτήση του Cygnus XL, του νέου, μεγαλύτερου διαστημικού μεταγωγικού της αμερικανικής Northrop Grumman, δεν εξελίσσεται ομαλά.

Το μη επανδρωμένο σκάφος παρουσίασε πρόβλημα στον βασικό κινητήρα του την Τρίτη στη διάρκεια ελιγμών για να προσεγγίσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε η NASA.

Το Cygnus ΧL είχε εκτοξευτεί την Κυριακή με πύραυλο της SpaceX προκειμένου να μεταφέρει πέντε τόνους προμηθειών στο τροχιακό συγκρότημα, το οποίο αυτή την περίοδο φιλοξενεί διεθνές πλήρωμα επτά ατόμων.

Σε ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, η NASA ανέφερε ότι ο κινητήρας του σκάφους «σταμάτησε να λειτουργεί νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί» καθώς επιχειρούσε να αυξήσει το ύψος της τροχιάς του. Όλα τα υπόλοιπα συστήματα λειτουργούν κανονικά, πρόσθεσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Το «XL» είναι μια σημαντικά μεγαλύτερη έκδοση του αρχικού Cygnus (κεντρική εικόνα), ένα από τα τρία σκάφη ανεφοδιασμού που εξυπηρετούν τον ISS, μαζί με το Dragon της SpaceX και τα ρωσικά Progress. Το Dragon είναι επαναχρησιμοποιούμενο, ενώ τα δύο άλλα σκάφη καταστρέφονται στην ατμόσφαιρα στο τέλος κάθε αποστολής.

Η NASA συνεργάζεται τώρα με τη Northrop Grumman για να βρει λύση.

«Το Cygnus XL δεν θα φτάσει στον διαστημικό σταθμό την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, με τη νέα ημερομηνία άφιξης να εξετάζεται» ανέφερε η υπηρεσία.

Πολλαπλές βλάβες είχε εμφανίσει στην παρθενική του αποστολή και το σκάφος Starliner της Boeing, το οποίο παρόλα αυτά κατάφερε να μεταφέρει δύο αστροναύτες της NASA στον ISS τον Ιούνιο του 2024.

Το σκάφος κρίθηκε ακατάλληλο για το ταξίδι της επιστροφής και οι δύο αστροναύτες αναγκάστηκαν παραμείνουν στον σταθμό σχεδόν δέκα μήνες αντί για οκτώ ημέρες όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.