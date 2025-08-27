science
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Πρώτη επιτυχημένη δοκιμή για το Starship του Έλον Μασκ
Διάστημα 27 Αυγούστου 2025 | 10:30

Πρώτη επιτυχημένη δοκιμή για το Starship του Έλον Μασκ

Η SpaceX του Έλον Μασκ έσπασε το σερί των αποτυχιών.

Σπάζοντας ένα σερί αποτυχημένων προσπαθειών, η SpaceX εκτόξευσε το νέο σκάφος Starship στην 10η δοκιμαστική του πτήση, με την επιτυχημένη αποστολή να ενισχύει την κυριαρχία του Έλον Μασκ στις εμπορικές διαστημικές πτήσεις.

Ο πύραυλος βαρέως τύπου, ύψους 120 μέτρων, εκτοξεύτηκε από το Starbase στο Νότιο Τέξας, με το σκάφος Starship να αποσυνδέεται και να αναπτύσσει οκτώ εικονικούς δορυφόρους Starlink σε τροχιά.

Στη συνέχεια, το διαστημόπλοιο άναψε ξανά τους κινητήρες Raptor στο διάστημα και κατέβηκε στην ατμόσφαιρα και έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό. Ο «Super Heavy booster» πραγματοποίησε επίσης μια σειρά δοκιμών στο διάστημα και επέστρεψε με επιτυχία, πέφτοντας εν συνεχεία στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Starship, το μεγαλύτερο πυραυλικό σύστημα που κατασκευάστηκε ποτέ, είναι καθοριστικό για τις φιλοδοξίες του Μασκ να κερδίσει περισσότερα συμβόλαια από τη διαστημική υπηρεσία της NASA και να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη.

Με δυνατότητα μεταφοράς έως και 250 τόνων, η χωρητικότητά του είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη του δικτύου Starlink της SpaceX, που αποτελείται από 8.000 ευρυζωνικούς δορυφόρους, με τις νεότερες εκδόσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουν αναπτυχθεί σήμερα.

Ο πύραυλος έφτασε για πρώτη φορά στο διάστημα στα τέλη του 2023 και τράβηξε την προσοχή του κοινού όταν ο επαναχρησιμοποιήσιμος υπερβαρύς προωστήρας πιάστηκε με γιγάντιους ρομποτικούς βραχίονες «Mechazilla» κατά την επιστροφή του στη Γη τον Οκτώβριο.

YouTube thumbnail

Οι πολλαπλές αποτυχίες

Έκτοτε, η SpaceX έχει υποστεί πολλαπλές αποτυχίες που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του έργου.

Τον Ιούνιο, ο πύραυλος εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης λόγω «σοβαρής ανωμαλίας» . Οι μηχανικοί δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και να αναπτύξουν τους δορυφόρους στην ένατη δοκιμαστική πτήση τον Μάιο και στη συνέχεια έχασαν τον έλεγχο του άνω σταδίου κατά την επανείσοδο.

Δύο προηγούμενες πτήσεις είχαν επίσης καταλήξει με τον πύραυλο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου και να εκρήγνυται στην ατμόσφαιρα πάνω από την Καραϊβική, κατακλύζοντας την περιοχή από κάτω με συντρίμμια. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας καθήλωσε τις μελλοντικές εκτοξεύσεις για μήνες μετά.

Η 10η πτήση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή, αλλά αναβλήθηκε αρχικά λόγω διαρροής υγρού οξυγόνου και στη συνέχεια λόγω κακοκαιρίας.

Η SpaceX έχει χτίσει τη φήμη της για την επιθετική της προσέγγιση στην ανάπτυξη, χάνοντας τουλάχιστον δώδεκα πυραύλους στην πορεία της για την εκτόξευση συνολικά περισσότερων από 500.

Η στρατηγική Μασκ

Η στρατηγική έχει αποδώσει καρπούς, με τον Μασκ να εδραιώνει μια κυρίαρχη θέση στην αγορά του εμπορικού διαστήματος βασισμένη στην επιτυχία του μεσαίου ανυψωτικού οχήματος Falcon 9. Η Blue Origin του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και οι παραδοσιακοί παίκτες Boeing και Lockheed Martin έχουν μείνει πολύ πίσω από τον ρυθμό εκτόξευσης και την τεχνολογική καινοτομία της SpaceX.

Η Falcon και η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης Starlink ώθησαν την SpaceX να επιδιώξει μια αποτίμηση 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τελευταία πώληση μετοχών των εργαζομένων της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τον περασμένο μήνα.

Η SpaceX αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από ένα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα, το οποίο καθορίζει σχέδια για την χαλάρωση των κανονισμών για τους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης του διαστήματος.

Η εντολή αντιπροσωπεύει μια υποχώρηση από τον Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να ακυρώσει τις κυβερνητικές συμβάσεις της SpaceX μετά από μια έντονη διαμάχη με τον Μασκ σχετικά με το νομοσχέδιο δαπανών των Ρεπουμπλικανών του καλοκαιριού.

Πηγή: ΟΤ.gr

Σύνταξη
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο