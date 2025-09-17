Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Μια συγκλονιστική ιστορία αυτοθυσίας και ανθρώπινης δύναμης εκτυλίχθηκε στις όχθες του ποταμού Αράχθου, όταν τον Ιούνιο του 2025 ο Γκόγκα Λεντιάν, άνδρας αλβανικής καταγωγής, βούτηξε χωρίς δεύτερη σκέψη στα ορμητικά νερά για να σώσει δύο ανήλικα αγόρια που παρασύρθηκαν από το ρεύμα.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, τα παιδιά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Η πράξη του, ωστόσο, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όλων ως σύμβολο ανθρωπιάς, θάρρους και αλληλεγγύης που ξεπερνά καταγωγές και σύνορα. Ο ίδιος, βαθιά συντετριμμένος αλλά αποφασισμένος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη τους, είχε δηλώσει τότε:
«Θα κάνω τατουάζ τα πρόσωπά τους. Να είναι πάντα πάνω μου. Πάντα στην καρδιά μου.»
Λίγο αργότερα τήρησε την υπόσχεσή του. Το τατουάζ που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, απεικονίζει τον ίδιο με φτερά αγγέλου να κρατά τα δύο παιδιά στην αγκαλιά του – μια εικόνα που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους.
Τιμητική πολιτογράφηση
Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αυτοθυσία και το μεγαλείο ψυχής του, τίμησε τον Γκόγκα Λεντιάν με την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας.
Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.
Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.
«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.
