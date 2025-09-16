«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Καλλιθέας, για την αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, πραγματοποίησαν το απόγευμα σωματεία, φορείς, συλλογικότητες και πολίτες.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από κάλεσμα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (ΠΑΜΕ) στην πλατεία Κύπρου, όπου αναγνώστηκαν αντιφασιστικά μηνύματα από εκπροσώπους σωματείων.
Πλήθος κόσμου στην πορεία
Μεταξύ άλλων, από το βήμα τονίστηκε ότι συνιστά «πρόκληση η αποφυλάκιση του ναζί – εγκληματία Μιχαλολιάκου 12 χρόνια ακριβώς μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μόλις 6 μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα».
Ραντεβού την Πέμπτη στο Κερατσίνι
Οι ομιλητές, και οι συγκεντρωμένοι, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και έδωσαν «ραντεβού» στις 18 Σεπτεμβρίου, στις πορείες μνήμης για τον Παύλο Φύσσα.
«Η αστική δικαιοσύνη που έριξε στα μαλακά τους Χρυσαυγίτες, που υποβιβάζοντας την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οδήγησε στην παραγραφή της, επιφυλάσσει για το εργατικό- λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του, την καταστολή και την τρομοκρατία, την δίωξη πρωτοπόρων εργατών που πρωτοστατούν για την υπεράσπιση των σπιτιών του Λαού, από τα funds και τις τράπεζες, σε όσους οργανώνουν την αντίσταση απέναντι σε αυτό για τον λαό εχθρικό κράτος.
Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, οι οικοδόμοι, ξέρουμε καλά τον ρόλο των φασιστοειδών στους χώρους δουλειάς, τα εργοτάξια. Χύνοντας το ρατσιστικό τους δηλητήριο προσπάθησαν να διασπάσουν την ενότητα των Ελλήνων και μεταναστών οικοδόμων, και έτσι να αποδυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στα αφεντικά και τις ορέξεις τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2009-2015, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως τσιράκια και ρουφιάνοι των αφεντικών» αναφέρει το Συνδικάτο Οικοδόμων.
Στην ίδια ανακοίνωση υπογράμμιζε ότι «το Συνδικάτο μας, οι οικοδόμοι, θα τους ξαναστείλουμε στις τρύπες τους αν τολμήσουν να ξαναβγούν. Θα τους ξαναστείλουμε στα σκουπίδια, μαζί με τα 13ωρα και την υποταγή στους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων, που θυσιάζει τις ζωές μας τις ανάγκες μας για τα κέρδη τους. Σε έναν κλάδο που η ενότητα των εργατών έχει σφυρηλατηθεί μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες και κατακτήσεις, Έλληνες και μετανάστες θα συνεχίσουμε να είμαστε μια γροθιά».
