Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε στην Άνδρο σε αγροτοδασική έκταση
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.
Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025
