Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.