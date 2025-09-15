newspaper
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:17

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπόρεσαν να προελάσουν σε τομείς κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Σούμι (βορειοανατολικά), όπου στρατεύματα της Ρωσίας προσπαθούν μήνες να αποκτήσουν ερείσματα.

Ο ίδιος ανέφερε εξάλλου, επικαλούμενος τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ότι ρωσικές μονάδες υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Χάρκοβο, κατά μήκος της αχανούς γραμμής επαφής – των μετώπων–, μήκους 1.000 χιλιομέτρων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ όλη την εβδομάδα η άλλη πλευρά έλεγε πως κερδίζει έδαφος στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους με βραδύ ρυθμό στην ανατολική Ουκρανία και σχεδόν καθημερινά τελευταία ανακοινώνουν πως κατέλαβαν χωριά.

Ζελέσκι: Έχουμε καλά αποτελέσματα

Η Μόσχα έχει προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, αν και δεν τις έχει κυριεύσει παρά εν μέρει – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα –, όχι όμως τη Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μέχρι στιγμής λέει πως έχει καταλάβει σειρά χωριών και κοινοτήτων κατά μήκος των διοικητικών ορίων της.

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», τόνισε ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος αναφορά του επιτελάρχη Ολεξάντρ Σίρσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Αφότου εξεδίωξαν ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ νωρίτερα φέτος, ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτήν που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ουδέτερη ζώνη στην περιφέρεια Σούμι. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν εξάλλου μεγαλύτερες πόλεις, ιδίως την ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα.

Ο κ. Ζελένσκι,  έκανε ακόμη λόγο για αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες κοντά στην Κούπιανσκ, σε τομέα στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου υπό ρωσική πίεση επί μήνες.

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε στην κατεύθυνση της Ντομπροπίλια», τόνισε αναφερόμενος σε δήμο κοντά στην Πόκροφσκ, επίκεντρο μαχών στο πλαίσιο της προσπάθειας του ρωσικού στρατού να ελέγχει πλήρως το Ντονέτσκ. «Είναι σημαντικό πως οι ρωσικές επιθέσεις απωθούνται από τα αγόρια μας», πρόσθεσε.

Ρωσία: Συνεχίζουμε τις κινήσεις λαβίδας

Από την άλλη, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, ανέφερε – σύμφωνα με το ΑΠΕ, πως οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν κινήσεις «λαβίδας» κοντά σε χωριά που περιβάλλουν την Πόκροφσκ.

Δυτικότερα, ο περιφερειάρχης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς κι επιδρομές drones.

Σύνταξη
