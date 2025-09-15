Αυτή είναι η νέα έδρα της Κηφισιάς – Σε ποιο γήπεδο θα γίνουν τα ματς με Άρη και ΑΕΚ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφασίστηκε πως έδρα της Κηφισιάς μέχρι και τη 14η αγωνιστική θα είναι το γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη.

Ωστόσο το ματς της 4ης αγωνιστικής με τον Άρη θα γίνει στο Αγρίνιο και εκείνο με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική στο Περιστέρι. Για το τελευταίο υπάρχει ενδεχόμενο να διεξαχθεί στη Νεάπολη, αν μέχρι τότε είναι έτοιμο το γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

«To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο.

Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου».