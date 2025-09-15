Η COSMOTE TELEKOM δίπλα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού στίβου

Ο αθλητισμός πάντοτε αποτελούσε και αποτελεί πηγή έμπνευσης και εθνικής υπερηφάνειας, κάνοντας τη στήριξη των εταιρειών προς τους αθλητές πιο σημαντική από ποτέ. Η COSMOTE TELEKOM στέκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών, ως Μεγάλος Χορηγός του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Μια χορηγία που αγκαλιάζει τον ελληνικό στίβο

Η χορηγία αυτή δεν περιορίζεται σε λίγους, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την ελληνική αποστολή, προσφέροντας την απαραίτητη οικονομική στήριξη που επιτρέπει στους αθλητές να αφοσιωθούν πλήρως στην προπόνησή τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αθλήματα όπως ο στίβος, που συχνά δεν έχουν την ίδια προβολή με άλλα κυρίως ομαδικά αθλήματα, αλλά συνεχίζει να αποτελεί πάραυτα την ψυχή του αθλητισμού. Χάριν ιστορίας, να θυμηθούμε ότι το τρέξιμο ήταν το μοναδικό αγώνισμα στους πρώτους καταγεγραμμένους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π.Χ. στην αρχαία Ολυμπία.

Η στήριξη εταιρειών, όπως αυτή της COSMOTE TELEKOM, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων ταλέντων και την εξέλιξη των ήδη καταξιωμένων αθλητών. Αυτό γιατί πρακτικά προσφέρεται στους αθλητές σταθερότητα και ασφάλεια που τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στον στόχο τους, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στις κορυφαίες διοργανώσεις του κόσμου.

Υπερήφανος χορηγός δύο σπουδαίων αθλητών

Πέρα από τη στήριξη της Εθνικής Ομάδας, η COSMOTE TELEKOM αποτελεί Υπερήφανο Χορηγό δύο κορυφαίων αθλητών του ελληνικού στίβου : του δις χρυσού Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος, Μίλτου Τεντόγλου, και του χάλκινου Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή. Οι δύο αθλητές, με τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις και το ήθος τους, αποτελούν πρότυπα για τις νέες γενιές, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή δουλειά και το πάθος μπορούν να φέρουν σπουδαίες διακρίσεις, κάνοντας τα όνειρα πραγματικότητα.

Η COSMOTE TELEKOM θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε κάθε τους άλμα και κάθε τους προσπάθεια, στηρίζοντας τους στόχους τους για νέες επιτυχίες, με τελικό προορισμό τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: ««Μίλτος εδώ! Ευχαριστώ πολύ την COSMOTE TELEKOM για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, στηρίζοντας έτσι ολόκληρη την Εθνική Ομάδα Στίβου».

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής δήλωσε: «Είναι χαρά μου πλέον που θα ανήκω στην οικογένεια της COSMOTE TELEKOM και που θα με στηρίζει τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ώστε να κλείσω δυνατά μια ξεχωριστή σεζόν».

Η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας: «Είναι μεγάλη μας τιμή να στεκόμαστε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Στίβου που μας έχει γεμίσει όλους με μεγάλες στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας. Αλλά και δίπλα στους δύο κορυφαίους αθλητές μας Μίλτο Τεντόγλου και Μανώλη Καραλή, που με τις επιτυχίες τους προβάλουν τη χώρας μας διεθνώς. Στηρίζουμε σταθερά κάθε βήμα, κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τον αθλητισμό. Με όλη μας την καρδιά ευχόμαστε καλή επιτυχία στους 19 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Η δύναμη, η αφοσίωση και το πάθος τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Να είναι υγιείς, να απολαύσουν τον αγώνα τους και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό».

Με 19 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η COSMOTE TELEKOM στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στο μέλλον του ελληνικού στίβου. Η στήριξη της εταιρείας προς τον ΣΕΓΑΣ και τους Έλληνες αθλητές αφενός αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στον αθλητισμό και αφετέρου να προάγει τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της προσπάθειας και της οικουμενικής αρχής του «ευ αγωνίζεσθαι». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι επιτυχίες τους δεν είναι μόνο προσωπικές, αλλά αποτελούν πηγή έμπνευσης και χαράς για όλους μας.