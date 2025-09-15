magazin
Το Εθνικό Μουσείο της Υεμένης υπέστη σοβαρές ζημιές από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τους Χούθι
Culture Live 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

Το Εθνικό Μουσείο της Υεμένης υπέστη σοβαρές ζημιές από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τους Χούθι

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν την πλατεία του Εθνικού Μουσείου της Υεμένης γεμάτη συντρίμμια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν ζημιές στο Εθνικό Μουσείο της Υεμένης, που βρίσκεται στην Σαναά, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού των Χούθι.

Ο απολογισμός των επιθέσεων, μέρος των συγκρούσεων μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των ανταρτών Χούθι που συνεχίζονται από την έναρξη της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα, είναι βαρύς, καθώς 46 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 165 τραυματίσηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του σιιτικού ένοπλου κινήματος.

Η καταστροφή που υπέστη το Εθνικό Μουσείο της Υεμένης

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν από το Associated Press δείχνουν την πλατεία του μουσείου γεμάτη συντρίμμια. Τα παράθυρα και οι πόρτες του κτιρίου είναι πλήρως κατεστραμμένα, με διαφημιστικές αφίσες που απεικονίζουν έργα από τη συλλογή του να είναι διάσπαρτες στην αυλή.

«Είναι αλήθεια ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει μόνο την [καταστροφή που υπέστη] η αυλή. Ωστόσο, οι ζημιές επεκτάθηκαν στην κεντρική αίθουσα του μουσείου, όπου εκτίθενται αρκετά αντικείμενα και φωτογραφίες, καθώς και στις πόρτες, τα παράθυρα και τις αποθήκες του μουσείου», λέει στην δημοσιογράφο Sarvy Geranpayeh της The Art Newspaper η Αμίντα Σολάν, αρχαιολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σαναά.

Φωτογραφία: Δημοσιογράφος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο για να τραβήξει βίντεο στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Τετάρτη, στη Σαναά της Υεμένης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Khaled Abdullah

Η Σολάν, η οποία βρισκόταν εκτός Υεμένης όταν συνέβη η επίθεση, λέει ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιβεβαιώσει με συναδέλφους αν υπέστησαν ζημιές κάποια αντικείμενα τέχνης. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι δομικές ζημιές έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, θέτοντας σε κίνδυνο τη συλλογή του μουσείου. 

«Η μεγαλύτερη μας ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι ο κίνδυνος λεηλασίας, ειδικά αφού όλες οι πόρτες και τα παράθυρα έχουν καταστραφεί εντελώς», λέει. Ο Σολάν επισημαίνει ότι το ίδιο το κτίριο είναι ένα ιστορικό ορόσημο.

«Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια καταγραφής των ζημιών»

Το Εθνικό Μουσείο της Υεμένης, που ιδρύθηκε αρχικά το 1971, έκλεισε το 2011 λόγω της επανάστασης στην Υεμένη και άνοιξε ξανά επίσημα 12 χρόνια αργότερα, το 2023. Στις εγκαταστάσεις του, φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα και η συλλογή του περιλαμβάνει αρχαία αντικείμενα, χειρόγραφα και γλυπτά από προ-ισλαμικές περιόδους, καθώς και αντικείμενα που τεκμηριώνουν την ισλαμική ιστορία και το πιο πρόσφατο παρελθόν της Υεμένης.

«Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια καταγραφής των ζημιών, καθώς βοηθά να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην επείγουσα ανάγκη προστασίας της κληρονομιάς της Υεμένης», λέει η Σολάν.

Εκπρόσωπος της UNESCO δήλωσε ότι ο οργανισμός ανέστειλε όλες τις δραστηριότητές του στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, μετά τη σύλληψη τεσσάρων μελών του προσωπικού του, τα οποία παραμένουν υπό κράτηση.

«Η UNESCO δεν έχει ακόμη καταφέρει να επαληθεύσει τις ζημίες που έχουν προκληθεί στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς ο οργανισμός δεν έχει παρουσία στη Σαναά», δήλωσε, σύμφωνα με την The Art Newspaper.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν σε πρόσφατη ανάρτηση τους την κράτηση τουλάχιστον 21 εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών από τους Χούθι από τις 31 Αυγούστου, καθώς και την αναγκαστική είσοδο σε εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και της UNICEF και την κατάσχεση περιουσίας του ΟΗΕ, «πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ένας άνδρας κρατά μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα αγόρι, ενώ αυτός και δημοσιογράφοι παρατηρούν τον τόπο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών της Τετάρτης στη Σαναά, Υεμένη, 13 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Khaled Abdullah

