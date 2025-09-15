Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
Υγεία 15 Σεπτεμβρίου 2025

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Είναι εν τέλει τα εμβόλια θύματα της ίδιας τους της επιτυχίας; Πολλοί επιστήμονες περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο πως ο ιός της αμφιβολίας ενδημεί κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Κυκλοφορεί δηλαδή στις κοινωνίες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, με συνέπεια να ξεχνούν τους κινδύνους από μολυσματικές ασθένειες που κάποτε δοκίμαζαν την ανθρωπότητα.

Οι επιστήμονες παρακολουθουν με έντονη ανησυχία την για πολλούς «σκοταδιστική» πολιτική του αμερικανού υπουργού Υγείας

Και υπό το πρίσμα αυτό η Φλόριντα αποτελεί το απόλυτο «πείραμα» σχετικά με την αλυσίδα των επιπτώσεων που δύναται να πυροδοτήσει η οπισθοδρόμηση στον εμβολιασμό των παιδιών. Η συγκεκριμένη Πολιτεία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα είναι η πρώτη που θα καταστήσει τους εμβολιασμούς προαιρετικούς, παρομοιάζοντας το καθεστώς της υποχρεωτικότητας μιας σειράς εμβολιασμών για την εγγραφή των παιδιών στα σχολεία με «καθεστώς δουλείας».

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες, εντός και εκτός συνόρων, παρακολουθουν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη «σκοταδιστική» (κατά πολλούς) πολιτική του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που παραβλέπει τις απόψεις των ειδικών,  «ξηλώνει» επιτροπές και κόβει χρηματοδοτήσεις για έρευνα σε νευραλγικά πεδία (όπως είναι τα mRNA εμβόλια). Και επιμένουν πως τα όσα σήμερα συμβαίνουν στις ΗΠΑ δύνανται σε δεύτερο χρόνο να επηρεάσουν τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ο πλανήτης έχει πλέον μετατραπεί σε ένα «μεγάλο χωριό».

Ο βασικός εμβολιασμός στα παιδιά

Ο βασικός εμβολιασμός στα παιδιά «έχει επιτύχει να μη μας απασχολούν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα όπως η ερυθρά, η ιλαρά ή η πολιομυελίτιδα. Αλλά για να επιτευχθούν τα σημαντικά οφέλη του, προϋποθέτουν υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στην κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προκειμένου να εμποδίσουμε τη μετάδοση της ιλαράς απαιτείται ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, υψηλότερο από 90%, ενώ όταν το ποσοστό αυτό μειώνεται αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων στην κοινότητα», σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ Δημήτρης Παρασκευής. Οπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση «The Lancet», τα εμβόλια θωρακίζουν έξι ζωές, κάθε λεπτό, κάθε έτους. Ο ίδιος απολογισμός θέλει οι εμβολιαστικές εκστρατείες των τελευταίων 50 ετών να έχουν ωφελήσει συνολικά 154 εκατομμύρια ζωές.

Και σε αυτήν ακριβώς την επιστημονική τεκμηρίωση εδράζεται και η ανάγκη της «υποχρωτικότητας» του εμβολιασμού. «Η εξάλειψη ή η σχεδόν εξάλειψη πολλών σοβαρών νοσημάτων έχει επιτευχθεί τεκμηριωμένα λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης που επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων βασικού εμβολιασμού των παιδιών. Αν άρουμε τις προϋποθέσεις που οδηγούν στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, ως συνέπεια, θα αυξηθεί η συχνότητα των νοσημάτων, οι νοσηλείες, ακόμα και οι θάνατοι που προκαλούν αυτά τα νοσήματα. Η «υποχρεωτικότητα» μπορεί να περιορίζει τις ατομικές ελευθερίες, αλλά παρόλα αυτά τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη δημόσια υγεία έχουν προέλθει μέσω ανάλογων μέτρων, γέρνοντας τη ζυγαριά σημαντικά υπέρ της «υποχρεωτικότητας», αναφορικά με το όφελος του κοινωνικού συνόλου».

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται  εντούτοις ως αποτέλεσμα της ολοένα μειούμενης εμβολιαστικής κάλυψης εξαιτίας του… ιού της αμφισβήτησης για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν θα περιοριστούν εντός των συνόρων των ΗΠΑ.   «Η εμπειρία με τα λοιμώδη νοσήματα μας έχει δείξει ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου δεν είναι απομονωμένες μεταξύ τους, αλλά αντίθετα ότι κατοικούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό με υψηλή διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα νόσημα παρουσιάσει αύξηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και ειδικά στις ΗΠΑ που αποτελεί σημαντικό κέντρο παγκόσμιας ανθρώπινης δραστηριότητας, πολύ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της υφηλίου. Προς αυτή την κατεύθυνση αρκεί να αναλογιστούμε την ταχύτητα μετάδοσης της πανδημικής γρίπης Η1Ν1 από το Μεξικό το 2009, του SARS-CoV-2 από την Κίνα το 2020 και άλλων λοιμωδών νοσημάτων όπως οι επιδημικές εκρήξεις  ιλαράς και κοκίτη στην Ευρώπη, την Αμερική και άλλες περιοχές του πλανήτη. Τα συγκεκριμένα νοσήματα μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα αν οι συνθήκες το ευνοήσουν».

«Η ανησυχία είναι μεγάλη»

Δεδομένου όμως πως από την επιστήμη έως τη μουσική και τη μόδα οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υπαγορεύουν τον ρυθμό που ακολουθεί ο υπόλοιπος κόσμος, η παιδίατρος και αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής Αννα Παρδάλη θέτει μία ακόμα σημαντική παράμετρο. «Η ανησυχία των επιστημόνων είναι μεγάλη, καθώς αναμένεται να επηρεάσει πολλούς γονείς στην απόφασή τους να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Ηδη διαπιστώνουμε στα ιατρεία γονείς να εκφράζουν τη διστακτικότητα τους για τους εμβολιασμούς σε αντίθεση με παλαιότερη στάση τους».

Και προειδοποιεί πως υπό ανάλογες επιδημικές εξάρσεις ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος (π.χ. αύξηση κρουσμάτων ιλαράς και κοκίτη σε Ευρώπη και ΗΠΑ), που οφείλονται κυρίως στον σκεπτικισμό έναντι των εμβολίων αλλά και στην πανδημική κόπωση, «οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί είναι τα παιδιά και οι ανοσοκατασταλμένοι, όλων των ηλικιών. Μπορεί να φανταστεί συνεπώς κανείς τι θα ακολουθήσει αν αυτή η στάση γενικευθεί».

Η ίδια, δε, συμπληρώνει πως μετά την εξάλειψη της ευλογιάς, χάρη στους εμβολιασμούς, και τη σημαντική πρόοδο για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας «μια πιθανή παύση των εμβολιασμών θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες που θα ξεσπούσαν».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
