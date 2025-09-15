Το καθημερινό περπάτημα φαίνεται να αποτελεί την ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη του χρόνιου πόνου στη μέση. Αυτό έδειξε μεγάλη νορβηγική μελέτη που περιέλαβε περισσότερα από 11.000 άτομα και η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open. Μάλιστα από τη μελέτη προέκυψε ότι το «κλειδί» για τη σωτηρία της μέσης δεν είναι η ένταση της βάδισης αλλά η διάρκειά της. Το βασικό είναι λοιπόν να περπατά κάποιος πολύ, όχι το να περπατά γρήγορα.

Περισσότερα από 100 λεπτά ημερησίως, 23% μικρότερος κίνδυνος

Και πόσο είναι αυτό το πολύ; Περισσότερα από 100 λεπτά την ημέρα, σύμφωνα με τους ερευνητές. «Τα άτομα που περπατούν περισσότερα από 100 λεπτά κάθε ημέρα αντιμετωπίζουν 23% μικρότερο κίνδυνο πόνων στη μέση σε σύγκριση με όσους περπατούν 78 λεπτά ή λιγότερα» ανέφερε o Ραγιάν Χαντάτζ, συγγραφέας της μελέτης, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), μέλος ερευνητικής ομάδας που μελετά συγκεκριμένα τις μυοσκελετικές διαταραχές.

Δεν θέλει ένταση, θέλει «ποσότητα»

Προφανώς δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η φυσική δραστηριότητα ωφελεί ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη – και φυσικά τη μέση. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε αν ακόμη και η απλή χαλαρή βόλτα μπορεί να αποτελέσει «ασπίδα» ενάντια στους πόνους της μέσης. «Και η ένταση της βάδισης παίζει ρόλο στη μείωση του κινδύνου μακροπρόθεσμων προβλημάτων στη μέση, αλλά όπως είδαμε, όχι τόσο μεγάλο ρόλο όσο η ‘‘ποσότητα’’ του περπατήματος» είπε με έμφαση ο Χαντάτζ.

Καταγραφή με αισθητήρες

Συνολικά 11.194 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη η οποία αποτελεί μέρος της Trøndelag Health Study (The HUNT Study). Αυτό που κατέστησε μοναδική τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν το γεγονός ότι η διάρκεια και η ένταση του περπατήματος μετρήθηκαν με ακρίβεια με χρήση δύο αισθητήρων τους οποίους οι συμμετέχοντες φορούσαν στον μηρό και στη μέση τους επί μία εβδομάδα.

Μια απλή δραστηριότητα με τεράστια οφέλη

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία του να βρίσκουμε χρόνο στην καθημερινότητά μας ώστε να κάνουμε φυσική άσκηση – τόσο για να προλάβουμε τον χρόνιο πόνο στη μέση όσο και πολλές άλλες νόσους. Σε μάκρος χρόνου μια απλή δραστηριότητα όπως το περπάτημα μπορεί να έχει τεράστια οφέλη για την κοινωνία» σημείωσε ο Πολ Τζάρλε Μορκ, καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής του NTNU.

Κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως

Τα χρόνια προβλήματα στη μέση είναι από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας παγκοσμίως και κοστίζουν πολύ ακριβά στα συστήματα υγείας. Εκτιμάται ότι σήμερα περί τα 630 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από χρόνιο πόνο στη μέση ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα προβλέπεται ότι ως το 2050 ο χρόνιος πόνος στη μέση θα πλήττει περί τα 850 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως κυρίως εξαιτίας του σύγχρονου καθιστικού τρόπου ζωής.

Περπατήστε πολύ κάθε ημέρα της εβδομάδας

Ωστόσο, όπως δείχνουν τα νέα ευρήματα, ίσως η λύση σε ένα τόσο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που κοστίζει ποιότητα ζωής σε εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα να είναι τόσο απλό όσο το να… φορέσουμε παπούτσια και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα κάθε μα κάθε ημέρα της εβδομάδας.

