newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καμένα Βούρλα: Ξέσπασε φωτιά, σηκώθηκαν τρία εναέρια
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:22

Καμένα Βούρλα: Ξέσπασε φωτιά, σηκώθηκαν τρία εναέρια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

Σύνταξη
Upd:15.09.2025, 14:00
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Καμένα Βούρλα στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Χ, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Υποψίες για εμπρησμό

O διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Κ. Κρεμμύδας δήλωσε στο LAMIA POLIS 87.7 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Σεραφείμ: «Ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες που δίνουν μεγάλη μάχη. Η φωτιά έφτασε κοντά στα σπίτια αλλά ευτυχώς την προλάβαμε χωρίς να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα. Τρεις εστίες υπήρξαν σε διάστημα 200 μέτρων με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Pantelakis Securities: Γιατί θα συνεχιστεί το ράλι των τραπεζών

Pantelakis Securities: Γιατί θα συνεχιστεί το ράλι των τραπεζών

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα
Ελλάδα 15.09.25

Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
Ίδρυμα Hind Rajab 15.09.25

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα - Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ έχασε για το «The Penguin»
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ έχασε για το «The Penguin»

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Eurobasket 2025 15.09.25

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο
Music Stage 15.09.25

Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν. Όσοι δεν ήταν θα έχουν σίγουρα δει δεκάδες αναρτήσεις στα social media. Το ερώτημα ένα: Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»;

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τυνησία: Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε για τη Γάζα – Βάζει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ
Σπουδαία πρωτοβουλία 15.09.25

Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε από την Τυνησία για τη Γάζα - Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός του Ισραήλ

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ που συμμετέχει στον Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο