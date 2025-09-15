Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Καμένα Βούρλα στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Χ, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

Δείτε βίντεο:

Υποψίες για εμπρησμό

O διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Κ. Κρεμμύδας δήλωσε στο LAMIA POLIS 87.7 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Σεραφείμ: «Ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες που δίνουν μεγάλη μάχη. Η φωτιά έφτασε κοντά στα σπίτια αλλά ευτυχώς την προλάβαμε χωρίς να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα. Τρεις εστίες υπήρξαν σε διάστημα 200 μέτρων με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει».