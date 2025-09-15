Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια

Καμένα Βούρλα: Ξέσπασε φωτιά, σηκώθηκαν τρία εναέρια
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας
Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Καμένα Βούρλα στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Χ, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025
Δείτε βίντεο:
Υποψίες για εμπρησμό
O διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Κ. Κρεμμύδας δήλωσε στο LAMIA POLIS 87.7 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Σεραφείμ: «Ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες που δίνουν μεγάλη μάχη. Η φωτιά έφτασε κοντά στα σπίτια αλλά ευτυχώς την προλάβαμε χωρίς να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα. Τρεις εστίες υπήρξαν σε διάστημα 200 μέτρων με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει».
