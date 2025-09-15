Οι Γάλλοι περιορίζουν το χαρτζιλίκι στα ανήλικα παιδιά τους

newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
36 ευρώ μηνιαίως το 2023, 29 ευρώ το 2024, μόνο 26 ευρώ εφέτος κατά μέσον όρο

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Έρευνα της εταιρείας Pixpay που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη κατ’ αποκλειστικότητα από την εφημερίδα «Le Figaro» έδειξε ότι οι ανήλικοι Γάλλοι έως 18 ετών συγκαταλέγονται στους μεγάλους χαμένους της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας – αυτής που θα κατεβάσει τους πολίτες στους δρόμους του Παρισιού και των άλλων πόλεων στις γενικές απεργίες της 10ης και της 18ης Σεπτεμβρίου εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο το 58% των Γάλλων από 10 έως 18 ετών (πρόκειται για μαθητές που μένουν με έναν ή και τους δύο γονείς τους) λαμβάνουν τακτικά χαρτζιλίκι, το οποίο κατά μέσον όρο είναι 26 ευρώ μηνιαίως. Θετικό είναι το ότι το ποσοστό των ανηλίκων που χαρτζιλικώνονται συστηματικά αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2024 (56%). Αρνητικό το ότι οι γονείς γίνονται όλο και πιο σφιχτοχέρηδες. Διότι το 2024 το μέσο χαρτζιλίκι διαμορφωνόταν στα 29 ευρώ, ενώ το 2023 στα 36 ευρώ.

«Τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, η μείωση αντιπροσωπεύει απώλεια περίπου ενάμιση μήνα (3Χ12=36 ευρώ)», σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης, οι οποίοι εκτιμούν ότι «η ήδη εύθραυστη οικονομική αυτονομία των νέων επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη σιωπηρή παρακμή». Η απώλεια το 2024 σε σύγκριση με το 2023 ήταν χαρτζιλίκια των δυόμιση μηνών.

Ηλικιακές ανισότητες

«Ο μέσος όρος των 26 ευρώ μηνιαίως κρύβει ανισότητες που βασίζονται στην ηλικία», σημειώνει ο Ζιλιέν ντα Σουά της «Le Figaro» που παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας της Pixpay. Έτσι, όσο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο έφηβος, τόσο περισσότερα χρήματα λαμβάνει από τους γονείς του. Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού που έχουν ηλικία από 10 έως 12 ετών εισπράττουν 20 ευρώ μηνιαίως.

Οι νέοι γυμνασιόπαιδες ηλικίας από 12 έως 14 ετών εισπράττουν 23 ευρώ μηνιαίως, οι μεγαλύτεροι από 14 έως 16 ετών εισπράττουν 29 ευρώ, ενώ το μέσο χαρτζιλίκι των λυκειόπαιδων από 16 έως 18 ετών διαμορφώνεται στα 34 ευρώ μηνιαίως.

Οι ερευνητές σημειώνουν πάντως ότι ειδικά οι έφηβοι των τελευταίων τάξεων του Λυκείου που εισπράττουν συστηματικά κάθε μήνα χαρτζιλίκι, βλέπουν μεν το σταθερό ποσό που εισπράττουν να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, οι απώλειες όμως αντισταθμίζονται μερικώς ή και με το παραπάνω από περιστασιακές, «έκτακτες εισφορές».

Έτσι τον περασμένο Ιούνιο, για παράδειγμα, οι νέοι 16 έως 18 ετών έλαβαν κατά μέσο όρο 104 ευρώ, δηλαδή τριπλάσιο χαρτζιλίκι από το μέσο μηνιαίο των 34 ευρώ. Δεν διευκρινίζεται αν την έκτακτη εισφορά την εισέπραξαν από γονείς ή/και παππούδες και γιαγιάδες. Διότι συνηθίζεται το χαρτζιλίκωμα των εγγονιών και στη Γαλλία, αν και σε μικρότερο βαθμό από όσο στην Ελλάδα.

Τοπικές ανισότητες

Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το ότι οι πιο γενναιόδωροι γονείς (και τα πιο «χαϊδεμένα» παιδιά) απαντώνται στη Μεσογειακή Γαλλία. Έτσι, οι γονείς στην Κορσική καταγράφονται για δευτερη συνεχόμενη χρονιά ως οι πλέον γενναιόδωροι, με μέσο όρο 37,90 ευρώ σε χαρτζιλίκι ανά μήνα.

Ακολουθούν οι επίσης Μεσογειακοί της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής με 28 ευρώ και ακολουθούν οι «πρωτευουσιάνοι» (στην ευρύτερη περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς) με 27 ευρώ. Στους αντίποδες, τα λιγότερο «καλομαθημένα» παιδιά είναι όσα κατοικούν στη Βρετάνη, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Πιο γαλαντόμοι οι μπαμπάδες

Η έρευνα της Pixpay που διεξήχθη από το Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, αλλά και μια άλλη που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2025 σε 1.000 γονείς και ισάριθμους εφήβους, έδειξαν ότι οι μπαμπάδες είναι πιο γαλαντόμοι από τις μαμάδες, όταν μιλάμε για χαρτζιλίκι. Έτσι, όταν αναλαμβάνουν αυτοί την οικογενειακή υποχρέωση, δίνουν στα παιδιά κατά μέσον όρο 4 ευρώ περισσότερα το μήνα (29) συγκριτικά με τις μητέρες, που δίνουν 25 ευρώ.

«Όσο μεγαλώνει ο έφηβος μάλιστα, τόσο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ του ποσού του χαρτζιλικιού που δίνουν οι πατέρες και οι μητέρες», σημειώνει η μελέτη. Η διαφορά ξεκινά από τα 2 ευρώ για τα παιδιά από 10 έως 12 ετών και φτάνει στα 5,70 ευρώ για τους εφήβους από 16 έως 18 ετών. Και – αλίμονο στους νέους – μια θλιβερή διαπίστωση της έρευνας είναι ότι στο 75% των περιπτώσεων χορήγησης σταθερών, μηνιαίων χαρτζιλικιών, τη διαχείριση αναλαμβάνουν οι σπαγγοραμμένες μαμάδες.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Ούτε το εύρημα της έρευνας ότι μία στις δύο συναλλαγές των ανηλίκων γίνεται με πλαστικό χρήμα ή ηλεκτρονικά πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά διασκεδάζουν περισσότερο να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους ηλεκτρονικά, μέσω του έξυπνου κινητού τους. Έτσι το 47% των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από ανηλίκους στη Γαλλία το τελευταίο 12μηνο έγινε μέσω smartphone.

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο ποσοστό από αυτό της αντίστοιχης έρευνας του 2022 (21%). Ακόμα και συγκριτικά με πέρυσι, που είχε ήδη διαμορφωθεί στο 43%, αυξήθηκε αισθητά. Η έρευνα έδειξε ότι το μερίδιο των πληρωμών που πραγματοποιούνται online παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό συγκριτικά με πέρυσι (ενισχύθηκε ελαφρώς στο 22,2% από 21,6% που ήταν το 2024).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αν συναλλάσσονται αναγκαστικά περισσότερο ή λιγότερο με μετρητά, η η έρευνα έδειξε ότι περισσότεροι από ένας στους δύο εφήβους (ποσοστό 54% για την ακρίβεια) δηλώνουν ότι προτιμούν τις τραπεζικές κάρτες από τα μετρητά. «Είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η χρήση μετρητών θα συνεχίσει να περιορίζεται στη Γαλλία, παρόλο που το 43% των πληρωμών εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται στη χώρα με μετρητά το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας», συμπεραίνει ο Ζιλιέν ντα Σουά του «Figaro».

Πηγή: ΟΤ

