newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Spotlight

Μια ζεστή μέρα του Ιουλίου στο Τόκιο, μια Κινέζα ονόματι Κάο αναλογίζεται τη ζωή της στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Έχοντας μετακομίσει από την Κίνα το 2023 με τα παιδιά της, αρχικά αγκάλιασε το Τόκιο ως ένα καταφύγιο ηρεμίας και ευκαιριών. Αλλά λέει στους Financial Times ότι τώρα αισθάνεται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση: η εισροή Κινέζων μεταναστών στη γειτονιά της έχει αναδημιουργήσει μερικές από τις ίδιες αντιπαλότητες και ανταγωνισμό που ήλπιζε να αφήσει πίσω της.

Η Κάο είναι μέρος ενός αυξανόμενου κύματος Κινέζων μεταναστών της μεσαίας τάξης, γνωστών ως Run-ri – ένας όρος που συνδυάζει τον κινεζικό χαρακτήρα για το «τρέξιμο» ή την «ευημερία» με το «ρι» (Ιαπωνία) και ακούγεται σαν την αγγλική λέξη «run», που σημαίνει τρέξιμο ή διαφυγή.

Το φαινόμενο Run-ri αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστα αναμενόμενο νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας. Αυτοί οι μετανάστες είναι συνήθως επαγγελματίες της μεσαίας τάξης, επιχειρηματίες, διανοούμενοι ή συνταξιούχοι από μεγάλες κινεζικές πόλεις. Μετακομίζουν στην Ιαπωνία αναζητώντας σταθερότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση και έναν τρόπο ζωής που πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον εφικτός στην Κίνα. Πολλοί στοχεύουν να εγκατασταθούν μόνιμα, αν και πηγαινοέρχονται και στις δύο χώρες για επιχειρηματικούς ή οικονομικούς λόγους.

Ιαπωνία

Κίνητρα για εγκατάλειψη της Κίνας

Η αύξηση της μετανάστευσης των Run-ri κέρδισε δυναμική μετά τα σκληρά lockdown της Σαγκάης το 2022. Για πολλούς Κινέζους, αυτό σηματοδότησε ένα «σημείο καμπής στη ζωή» – μια συνειδητοποίηση ότι οι αυταρχικοί έλεγχοι και η οικονομική αβεβαιότητα απειλούσαν το μέλλον τους. Ενώ η Κίνα έχει δει εδώ και καιρό μετανάστευση μεταξύ των φτωχών ή των υπερπλούσιων, αυτό το νέο κύμα αποτελείται από οικογένειες της μεσαίας τάξης με περιουσιακά στοιχεία, φιλοδοξίες και απογοήτευση από την εποχή του Σι Τζινπίνγκ.

Οι συζητήσεις για μετανάστευση κυριαρχούν στην κοινωνική ζωή στις κινεζικές πόλεις. Στα δείπνα, οι συζητήσεις μετατοπίζονται γρήγορα στις βίζες, τις στρατηγικές παραμονής, τα εκπαιδευτικά συστήματα στο εξωτερικό και τις αγορές ακινήτων. Η Ιαπωνία έχει γίνει ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός επειδή προσφέρει εγγύτητα με την Κίνα, υψηλή ποιότητα ζωής, αξιόπιστη υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια, δικαιώματα ιδιοκτησίας και πολιτική σταθερότητα. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές εν μέσω της ανόδου Τραμπ και των αυστηρότερων καθεστώτων βίζας, το Τόκιο αισθάνεται πολιτικά ασφαλέστερο και κοινωνικά πιο ήρεμο.

Γιατί Ιαπωνία;

Παρόλο που η Ιαπωνία συχνά θεωρείται οικονομικά στάσιμη, κατατάσσεται σταθερά υψηλά στους παγκόσμιους δείκτες ειρήνης, ελευθερίας και ποιότητας ζωής. Η χώρα έχει επίσης ανοίξει αθόρυβα τις πόρτες της: χωρίς να ανακοινώσει πολιτική μετανάστευσης, φιλοξενεί πλέον περίπου 3,5 εκατομμύρια ξένους κατοίκους – το 3% του πληθυσμού της – με τους Κινέζους να αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Το αδύναμο γεν έχει ενισχύσει περαιτέρω την έλξη της Ιαπωνίας, κάνοντας τα ακίνητα και τα καταναλωτικά αγαθά να φαίνονται φθηνά για τους Κινέζους αγοραστές.

Τα σχετικά χαμηλά εμπόδια της ιαπωνικής κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και οι βίζες υψηλής εξειδίκευσης – που απαιτούν μόλις 35.000 δολάρια σε κεφάλαιο εκκίνησης – έχουν εξομαλύνει την πορεία. Προσωπικότητες υψηλού προφίλ όπως ο ιδρυτής της Alibaba, Τζακ Μα, ο οποίος μετακόμισε στο Τόκιο το 2021 μετά από διαμάχη με το Πεκίνο, έχουν προσθέσει έλξη.

Ο αντίκτυπος στο Τόκιο

Οι συνέπειες αυτής της μετανάστευσης είναι ήδη ορατές σε όλο το Τόκιο. Πλούσιοι Κινέζοι αγοραστές αναδιαμορφώνουν την αγορά ακινήτων, αυξάνοντας τις τιμές σε κορυφαίες γειτονιές και παραθαλάσσιες αναπτύξεις. Σε κτίρια όπως ο Πύργος Branz κοντά στο Toyosu, πιστεύεται ότι έως και το 20% των διαμερισμάτων ανήκουν σε κινεζικές οικογένειες. Τα νεόκτιστα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην χωριού των Ολυμπιακών αθλητών, έχουν επίσης προσελκύσει ισχυρή κινεζική ζήτηση, αναφέρουν οι FT.

Παρατηρούνται πλέον «γκέτο» μεσαίας τάξης Run-ri σε περιοχές όπως η περιοχή Bunkyo, η οποία είναι περιζήτητη για τα σχολεία της. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει έντονο ανταγωνισμό στην εκπαίδευση, με τους Κινέζους γονείς να πιέζουν τα παιδιά και τα σχολεία να επιτύχουν ολοένα και υψηλότερα πρότυπα. Τα διεθνή σχολεία αναφέρουν ότι οι Κινέζοι αποτελούν έως και το 60% της ζήτησης. Η εισροή έχει, σε ορισμένα μέρη, δημιουργήσει μικροκοινότητες όπου τα παιδιά μιλούν κινέζικα εκτός τάξης, εμποδίζοντας την ενσωμάτωση.

Πέρα από τη στέγαση και την εκπαίδευση, το φαινόμενο αγγίζει τον πολιτιστικό ιστό του Τόκιο. Βιβλιοπωλεία όπως αυτά που ίδρυσε ο δημοσιογράφος Ζανγκ Τζιεπίνγκ απευθύνονται σε Κινέζους διανοούμενους που αναζητούν ελευθερία έκφρασης, σημειώνουν οι FT. Αυτοί οι χώροι φιλοξενούν διαλέξεις και συζητήσεις που θα ήταν αδύνατες στην Κίνα, δημιουργώντας έναν παράλληλο πνευματικό κόσμο στο Τόκιο. Για αντιφρονούντες όπως ο Τζία Τζία, το Τόκιο προσφέρει όχι μόνο καταφύγιο αλλά και μεταμόρφωση: την ικανότητα να ζουν χωρίς φόβο, αν και με το κόστος του όποιου πολιτικού πλεονεκτήματος είχαν στην πατρίδα τους, όπως είπε στους FT.

Οικονομικά και πολιτικά ρεύματα Run-ri

Η εισροή Run-ri έχει πυροδοτήσει τόσο αισιοδοξία όσο και άγχος. Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι νέοι μετανάστες μπορούν να προσφέρουν επιχειρηματική ενέργεια και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης της Ιαπωνίας, με τις γεννήσεις να μειώνονται στο ιστορικό χαμηλό των 686.000 το 2024. Τα παιδιά των μεταναστών βοηθούν στην πλήρωση τάξεων που διαφορετικά θα άδειαζαν, ειδικά στο Τόκιο.

Ωστόσο, οι εντάσεις σιγοβράζουν. Οι Ιάπωνες υπήκοοι φοβούνται ότι θα αποκλειστούν από τις αγορές ακινήτων, τροφοδοτώντας την εθνικιστική ρητορική κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών. Οι επικριτές ανησυχούν για την εξάρτηση από τα υπόγεια τραπεζικά συστήματα που χρησιμοποιούν πολλοί Run-ri για να μεταφέρουν χρήματα από την Κίνα – συχνά με δίκτυα ξεπλύματος χρήματος σε όλη την Αφρική και μυστικές παραδόσεις μετρητών στην Ιαπωνία. Περίπου το 70% των αγορών ακινήτων, εκτιμούν οι εμπιστευτικοί, βασίζονται σε τέτοια κανάλια.

Το βιβλίο του Τακεχίρο Ματσουμότο, Run Ri, η πρώτη σοβαρή ακαδημαϊκή μελέτη του κινήματος, υπογραμμίζει πόσο ανατρεπτικό είναι για την ιαπωνική κοινωνία. Για δεκαετίες, η Ιαπωνία θεωρούσε τον εαυτό της το πλουσιότερο και πιο εκλεπτυσμένο έθνος της Ασίας. Η άφιξη εύπορων Κινέζων αμφισβητεί αυτή την εικόνα του εαυτού, αφήνοντας πολλούς Ιάπωνες να αισθάνονται φτωχότεροι στη χώρα τους.

Οι διαφορετικές φυλές του Run-ri

Οι Run-ri δεν είναι μια μονολιθική ομάδα. Περιλαμβάνουν:

Πλούσιες ελίτ που αναζητούν επενδύσεις και πολυτελή τρόπο ζωής στις περιοχές “3Α” του Τόκιο (Azabu, Aoyama, Akasaka).

Οικογένειες μεσαίας τάξης που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση σε περιοχές όπως το Bunkyo.

Διανοούμενοι και αντιφρονούντες που ιδρύουν βιβλιοπωλεία, διαδικτυακά φόρουμ και ακαδημαϊκές κοινότητες σε ασφαλέστερους χώρους όπως το Jimbocho.

Επιχειρηματίες που ξεκινούν επιχειρήσεις ή αγοράζουν αποτυχημένες ιαπωνικές εταιρείες για να εξασφαλίσουν βίζες.

Κάποιοι, όπως ο Γκούο, πρώην κάτοικος του Πεκίνου που έγινε κτηματομεσίτης του Τόκιο, βοηθούν τους συμπατριώτες τους Κινέζους να πλοηγηθούν στην αγορά ακινήτων. Άλλοι, όπως ο Ζανγκ, χτίζουν πολιτιστικά ιδρύματα. Άλλοι πάλι, όπως ο Τζία, χρησιμοποιούν το Τόκιο ως πλατφόρμα για πολιτική ή πνευματική κριτική.

Ευρύτερες γεωπολιτικές μετατοπίσεις

Αυτή η τάση μετανάστευσης αντανακλά μεγαλύτερες παγκόσμιες αλλαγές. Οι ΗΠΑ, που εδώ και καιρό ήταν ο κορυφαίος προορισμός για φιλόδοξους Κινέζους μετανάστες, έχουν χάσει την ελκυστικότητά τους εν μέσω πολιτικής πόλωσης και περιοριστικών πολιτικών μετανάστευσης. Ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ευρώπη παραμένουν επιλογές, αλλά φαίνονται μακρινές ή πολιτικά αβέβαιες. Η Ιαπωνία, αντίθετα, είναι γεωγραφικά κοντά, πολιτισμικά ελκυστική και – κρίσιμο – σταθερή.

Μερικοί πρώην μετανάστες στις ΗΠΑ επιστρέφουν ακόμη και στην Ασία, γίνονται «Er-run» (δεύτερη φουρνιά) και εγκαθίστανται στην Ιαπωνία. Η αντιληπτή ουδετερότητα της πόλης μεταξύ των αγώνων εξουσίας των ΗΠΑ και της Κίνας προσθέτει στην γοητεία της.

Το μέλλον

Οι Run-ri εξακολουθούν να είναι μια σχετικά μικρή ομάδα, με τους ακαδημαϊκούς να εκτιμούν ότι περίπου 100.000 μετανάστες της μεσαίας τάξης εμπίπτουν στην κατηγορία. Αλλά ο αντίκτυπός τους στο Τόκιο είναι υπερβολικά μεγάλος. Αναδιαμορφώνουν την ακίνητη περιουσία, την εκπαίδευση, την πνευματική ζωή, ακόμη και την πολιτική.

Το πώς θα αντιδράσει το Τόκιο παραμένει ασαφές. Η Ιαπωνία ιστορικά έχει αντισταθεί στη μεγάλης κλίμακας μετανάστευση, αλλά η γήρανση της κοινωνίας και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού καθιστούν τις νέες αφίξεις απαραίτητες. Προς το παρόν, η μεγάλη δύναμη της πόλης έγκειται στην ικανότητά της για ανανέωση. Έχοντας υπομείνει πολέμους, φυσικές καταστροφές και οικονομική στασιμότητα, το Τόκιο μπορεί ακόμη να αποδειχθεί ικανό να απορροφήσει αυτό το νέο κύμα μετανάστευσης.

Για άτομα όπως η Κάο, όμως, η ιστορία παραμένει προσωπική και άλυτη. Είναι ευγνώμων για την ειρήνη του Τόκιο, αλλά κουρασμένη από την αυξανόμενη κινεζική κοινότητα γύρω της. Η αναζήτησή των Run-ri αντικατοπτρίζει το ευρύτερο ερώτημα: μπορεί το Τόκιο να τους απορροφήσει διατηρώντας παράλληλα αυτό που το κάνει ξεχωριστό;

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει
Πρόγνωση ΕΜΥ 14.09.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς - Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα, κατεβαίνει περαιτέρω ο υδράργυρος - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη

Σύνταξη
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για έξι βουλευτές
Κι άλλα ονόματα 14.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικογραφία για έξι βουλευτές

Ποιους και γιατί εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο νέος φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 14.09.25

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok
Ελλάδα 14.09.25

Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok

Κρατούμενοι με παράνομα κινητά κάνουν ζωντανές μεταδόσεις, επιδίδονται σε «μπατλς» με άλλους εγκλείστους, και μάλιστα συνομιλούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους

Κατερίνα Νώντα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο