Η εξαιρετική εμφάνιση του Χολ στο φιλικό με τη Μονακό – Τι προσφέρει ο Αμερικανός στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε χτες (13/9) στην παράταση από τη Μονακό (83-80), στο πρώτο φιλικό στην Κύπρο, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Ντόντα Χολ να εξαργυρώνει τις μάρκες που… πόνταρε πάνω του.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε την πρώτη του «γεμάτη» εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα, έδειξε με το «καλημέρα» γιατί οι Πειραιώτες πλήρωσαν το buy out του στη Μπασκόνια για να τον αποκτήσουν, συνεισφέροντας και στις δύο πλευρές του παρκέ και ανέβασε τον πήχη ενόψει της σεζόν που ξεκινά στα τέλη του μήνα, στο Super Cup Ελλάδος.

Ένας «two way» Ντόντα Χολ

Ο Χολ ολοκλήρωσε το ματς με double-double παρά ένα ριμπάουντ (είχε 9), έχοντας 15 πόντους, σουτάροντας με 50% στο δίποντο (3/6) και 81% στις βολές (9/11) και 3 μπλοκ σε σχεδόν 30 λεπτά (29:56), καταφέρνοντας να φανεί επιδραστικός, ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, αν και ήταν αμφότεροι στην Κύπρο.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός σέντερ ήταν καταλυτικός και στην άμυνα, αφήνοντας τους ψηλούς της Μονακό σχεδόν στο… μηδέν. Ο Κενταβιους Χέις είχε μόλις 5 πόντους σε 21 λεπτα και αυτούς όλους από βολές, ενώ ο Μοντεγιούνας έμεινε απόντος αγωνιζόμενος για τρία λεπτά. Ο έτερος ψηλός τον Μπνεγάσκων, Μακούντου, πέτυχε 9 πόντους σε 16 λεπτά, αλλά το ματσάρισμά του ήταν κυρίως με τον Μουκάτζε.

Ο Ντόντα Χολ είναι μία μεταγραφική κίνηση των Πειραιωτών που πρέπει να «βγει», αφού ο Αμερικανός επιλέχθηκε να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο «5», μαζί και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο που επίσης μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι και έδειξε απο το ξεκίνημα της προετοιμασίας πως θα μπορέσει να ενισχύσει τους Ερυθρόλευκους στο μεγάλη -από όλες τις απόψεις- σεζόν που ξεκινά…