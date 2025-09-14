Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία

Ελλάδα και Φινλανδία κοντράρονται το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00) στη Ρίγα για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, μετά τις ήττες τους στα ημιτελικά από Τουρκία και Γερμανία, αντίστοιχα.

Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής την διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον σημαντικό αγώνα.

Ποιοι είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Βάσκεζ, Κόντε και Ανάγια.

Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα–Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία–Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91

12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Ελλάδα–Τουρκία 68-94

14. Γερμανία – Φινλανδία 98-86

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου