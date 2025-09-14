Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία
Δείτε τους διαιτητές που ορίστηκαν στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, Ελλάδα – Φινλανδία (14/9, 17:00).
- Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
- Το επόμενο βήμα της Chevron στην Ελλάδα - Τι σηματοδοτεί η κύρωση της συμφωνίας
- Αγάπη μου... συρρίκνωσα τη συσκευασία - Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Ελλάδα και Φινλανδία κοντράρονται το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00) στη Ρίγα για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, μετά τις ήττες τους στα ημιτελικά από Τουρκία και Γερμανία, αντίστοιχα.
Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής την διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον σημαντικό αγώνα.
Ποιοι είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία
Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Βάσκεζ, Κόντε και Ανάγια.
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα–Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία–Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91
12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Ελλάδα–Τουρκία 68-94
14. Γερμανία – Φινλανδία 98-86
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα–Φινλανδία (17:00)
Τουρκία – Γερμανία (21:00)
- «Ο Βλαχοδήμος.. χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»
- Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Χολ στο φιλικό με τη Μονακό – Τι προσφέρει ο Αμερικανός στον Ολυμπιακό
- Davis Cup: Η Ελλάδα θα «παλέψει» για τη νίκη στη δεύτερη μέρα
- Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»
- Εθνική: Οι μικροί τελικοί σε Eurobasket και το αρνητικό ρεκόρ που καλείται να «σπάσει» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις