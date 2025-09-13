newspaper
13.09.2025
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Πώς η προεδρία του Τραμπ δίνει ώθηση στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς η προεδρία του Τραμπ δίνει ώθηση στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία

Μέσα από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλος «νικητής» είναι και οι επιχειρήσεις του, οι οποίες έχουν άμεσα οφέλη

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, οι συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες πραγματοποιήθηκαν όχι σε κυβερνητικούς χώρους αλλά στο δικό του θέρετρο γκολφ, το Trump Turnberry, στη Σκωτία. Συνδύασε τις συζητήσεις για το εμπόριο και τις παγκόσμιες συγκρούσεις με την προώθηση των ακινήτων του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα νέο γήπεδο στο θέρετρό του στο Αμπερντίν μαζί με τους γιους του, οι οποίοι διοικούν τον Οργανισμό Τραμπ. Η επίσκεψη, που χρηματοδοτήθηκε από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, υπογράμμισε μια ευρύτερη τάση: η προεδρία του Τραμπ και οι επιχειρήσεις του έχουν γίνει βαθιά συνδεδεμένες, σημειώνει το Bloomberg.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έσπασε το προηγούμενο δεκαετιών αρνούμενος να εκποιήσει τις συμμετοχές του ή να τις τοποθετήσει σε ένα τυφλό καταπίστευμα. Αντ’ αυτού, η αυτοκρατορία του τοποθετήθηκε σε ένα οικογενειακό καταπίστευμα, δίνοντάς του συνεχή επιρροή. Σε αντίθεση με άλλους προέδρους από το 1978, αρνήθηκε να υψώσει αυστηρά ηθικά τείχη μεταξύ δημόσιου αξιώματος και ιδιωτικού κέρδους. Το αποτέλεσμα ήταν το…μπέρδεμα των ρόλων – ο Τραμπ, ο αρχηγός του κράτους, και ο Τραμπ, ο επιχειρηματίας, που συχνά εξυπηρετούν επικαλυπτόμενους σκοπούς.

Guardian

Αυξανόμενο δίκτυο διεθνών επαφών

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ έχει επεκταθεί δυναμικά σε νέους τομείς και αγορές. Ο Οργανισμός Τραμπ έχει αποκομίσει εκατομμύρια από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, με τον Τραμπ να προωθεί το δικό του memecoin και να επωφελείται από τις συμφωνίες αδειοδότησης NFT. Η εταιρεία του, μέσω της CIC Digital LLC, κερδίζει αμοιβές από τις πωλήσεις tokens, ενώ μια οικογενειακή επιχείρηση, η World Liberty Financial, λάνσαρε το δικό της stablecoin που χρησιμοποιείται σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή funds.

Η υποστήριξη των κρυπτονομισμάτων από τον Τραμπ έχει απτά αποτελέσματα.Το Bloomberg αναφέρει το παράδειγμα, ότι εμφανίστηκε σε ένα δείπνο για τους κορυφαίους κατόχους του memecoin του σε ένα από τα γκολφ κλαμπ του, ενισχύοντας προσωρινά την αγοραία αξία του token. Μεγάλοι επενδυτές -συμπεριλαμβανομένου του μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν – έχουν αγοράσει συμμετοχές σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Τραμπ, μερικές φορές ενώ τα ρυθμιστικά τους προβλήματα μετριάζονταν υπό την διοίκησή του. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η χάραξη πολιτικής του Τραμπ επηρεάζεται από εκείνους που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του.

Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη ακινήτων στο εξωτερικό έχει συνεχιστεί δυναμικά. Παρά την πρώτη δέσμευση για αποφυγή νέων ξένων έργων, ο Τραμπ έχει επιτρέψει συμφωνίες όχι απευθείας με κυβερνήσεις αλλά με εταιρείες που συχνά υποστηρίζονται από κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Οι συνεργασίες στο Ομάν, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία έχουν συνδέσει το εμπορικό σήμα Τραμπ με κρατικές επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται περιφερειακές πολιτικές για το εμπόριο, την τεχνολογία και την ασφάλεια.

Στην Ασία, ο Οργανισμός Τραμπ έχει προωθήσει έργα στο Βιετνάμ, ακόμη και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσαρμόζει τις δασμολογικές πολιτικές που επηρεάζουν τη χώρα.

Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παρέχουν σε ξένους παράγοντες ένα έμμεσο κανάλι για να επηρεάσουν την πολιτική των ΗΠΑ. Όταν οντότητες που συνδέονται με κυβερνήσεις συνεργάζονται με τον Οργανισμό Τραμπ, το προσωπικό οικονομικό συμφέρον του προέδρου θα μπορούσε να επηρεάσει τις επίσημες αποφάσεις.

Το άνοιγμα της κυβέρνησής του στα κρυπτονομίσματα, για παράδειγμα, έχει συμπέσει με σημαντικούς επενδυτές σε tokens που συνδέονται με τον Τραμπ που λαμβάνουν κανονιστική ελάφρυνση. Ομοίως, οι αναπτύξεις ακινήτων με εταίρους που συνδέονται με κράτη του Κόλπου έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια ευαίσθητων διαπραγματεύσεων για τη διπλωματία και την άμυνα της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος εξαιρείται νομικά από ορισμένους κανόνες δεοντολογίας που δεσμεύουν άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, όπως οι απαιτήσεις εκποίησης ή οι απαγορεύσεις στις εγκρίσεις για ιδιωτικό κέρδος. Αυτό το νομικό κενό, σε συνδυασμό με τις τεράστιες ιδιωτικές συμμετοχές του, μεγεθύνει τις ανησυχίες για την αυτοδιαχείριση. Ενώ οι νόμοι περί δωροδοκίας εξακολουθούν να ισχύουν, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2024 που χορηγεί στους προέδρους ασυλία από δίωξη για επίσημες πράξεις καθιστά αβέβαιη την λογοδοσία.

Εποπτεία και κανόνες δεοντολογίας

Οι ενέργειες του Τραμπ έχουν διαβρώσει περαιτέρω την θεσμική εποπτεία. Απέλυσε τον επικεφαλής του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας και δεν έχει διορίσει αντικαταστάτη που έχει εγκριθεί από τη Γερουσία, αντιθέτως διορίζει απευθείας άτομα με πολιτική απόφαση για να το διευθύνουν. Απέλυσε επίσης πολλούς γενικούς επιθεωρητές και τον επικεφαλής του Γραφείου Ειδικού Συμβούλου, εξαλείφοντας πολλούς εσωτερικούς επόπτες. Στενοί σύμμαχοι έχουν εγκατασταθεί σε υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αμβλύνοντας πιθανές έρευνες για συγκρούσεις συμφερόντων.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τραμπ δεν έχει εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που καθορίζει πρότυπα δεοντολογίας για την κυβέρνησή του. Μάλιστα, σταμάτησε την εφαρμογή του Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό, ενός αρκετά παλαιού νόμου που απαγορεύει στις αμερικανικές εταιρείες να δωροδοκούν ξένους αξιωματούχους. Αυτή η άρση, που την δικαιολογεί ως εξίσωση των όρων ανταγωνισμού για τις αμερικανικές εταιρείες στο εξωτερικό, ωφελεί επίσης τις δικές του επιχειρήσεις καθώς επεκτείνονται διεθνώς.

Ουκρανία

Πολιτικές και δημόσιες αντιδράσεις

Παρά την εκτεταμένη επικάλυψη των δημόσιων και ιδιωτικών ρόλων του Τραμπ, η δημόσια κατακραυγή έχει μειωθεί σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία.

Καθώς ο Τραμπ επιδιώκει σαρωτικές αλλαγές πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση, την εκπαίδευση, την εξωτερική βοήθεια και το εμπόριο, οι επικριτές έχουν αναγκαστεί να δώσουν προτεραιότητα στις μάχες τους. Οι ισχυρισμοί για διαφθορά, που κάποτε ήταν κυρίαρχο θέμα, τώρα ανταγωνίζονται πολλές άλλες αντιπαραθέσεις. Επιπλέον, με τους Ρεπουμπλικάνους έλεγχο του Κογκρέσου, η παραπομπή λόγω σύγκρουσης συμφερόντων είναι πολιτικά μη βιώσιμη.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία. Η Γραμματέας Τύπου Λάρολιν Λίβιτ επιμένει ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ σε σύγκρουση συμφερόντων, χαρακτηρίζοντας τους αντίθετους ισχυρισμούς ανεύθυνους. Οι υποστηρικτές του διατείνονται ότι το παγκόσμιο προφίλ του Τραμπ αναπόφευκτα επικαλύπτει τις επιχειρήσεις και την πολιτική και ότι στοχοποιείται άδικα για πρακτικές που γίνονται ανεκτές σε άλλους ηγέτες.

Το σύνθετο brand Τραμπ

Τελικά, η προεδρία του Τραμπ έχει γίνει αδιαίρετη από την ιδιωτική του αυτοκρατορία. Είτε φιλοξενεί ξένους ηγέτες στα γήπεδα γκολφ του, είτε προωθεί κρυπτονομίσματα που συνδέονται με την οικογένειά του, είτε επιδιώκει συμφωνίες ακινήτων στο εξωτερικό ενώ διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα είναι βαθιά συνυφασμένα με τον ιστό της διακυβέρνησης. Η άρνησή του να ακολουθήσει τους προηγούμενους κανόνες εκποίησης ή διαφάνειας αφήνει το έθνος να βασίζεται στις δικές του διαβεβαιώσεις παρά στις θεσμικές εγγυήσεις.

Για τον Τραμπ, η προεδρία ενισχύει την αξία της επωνυμίας του, ενώ οι επιχειρήσεις του του παρέχουν μόχλευση στην παγκόσμια σκηνή. Για τις ΗΠΑ, ωστόσο, εγείρει ανεπίλυτα ερωτήματα σχετικά με το πώς το προσωπικό κέρδος, η προεδρική εξουσία και η δημόσια εμπιστοσύνη μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα σύστημα που βασίζεται στην προσδοκία της αμερόληπτης διακυβέρνησης.

Πηγή: ΟΤ

