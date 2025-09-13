newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:41

ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Spotlight

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ» τόνισε στο συγκινητικό μήνυμά της η Έρικα Κερκ δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι, το οποίο όπως είπε ήταν το αγαπημένο μότο του συντηρητικού ακτιβιστή και φίλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή της το βράδυ της Παρασκευής η χήρα του Τσάρλι Κερκ, από το γραφείο του Turning Point USA του εκλιπόντος συζύγου της, έδωσε την υπόσχεση ότι το έργο του δεν πρόκειται να σταματήσει και μάλιστα θα είναι «ισχυρότερο, πιο τολμηρό και πιο δυνατό από ποτέ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια θα συνεχιστεί παρά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της και ότι θα ήθελε να θυμούνται όλοι τον σύζυγό της για το θάρρος και την πίστη του. Εξάλλου και ο ίδιος στο παρελθόν, όταν είχε ερωτηθεί για ποιο πράγμα θα ήθελε να τον θυμούνται, είχε πει: «Αν πεθάνω; Για το θάρρος της πίστης μου».

Ο Τσάρλι Κερκ έχασε τη ζωή του έπειτα από θανάσιμο πυροβολισμό στον λαιμό, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης. Η εκδήλωση ήταν η πρώτη της φθινοπωρινής περιοδείας της οργάνωσης σε πανεπιστημιουπόλεις.

«Ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί ο Τσάρλι δεν ήταν πολιτικός αλλά πάνω απ’ όλα πνευματικός»

YouTube thumbnail

Έρικα Κερκ: «Οι δολοφόνοι του δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει»

«Οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει» είπε σε άλλο σημείο η Έρικα Κερκ και πρόσθεσε: «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού. Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα ηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ και η σοφία του θα διαρκέσει».

«Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει τώρα. Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή».

Η Έρικα Κερκ μίλησε εκτενώς για τις χριστιανικές αξίες του συζύγου της, λέγοντας ότι αν έβαζε υποψηφιότητα για αξίωμα θα επικεντρωνόταν στην «αναβίωση της αμερικανικής οικογένειας» και ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του ενθαρρύνοντας τους νέους ανθρώπους να βρουν σύζυγο και να δημιουργήσουν οικογένειες. Τόνισε ότι ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί ο Τσάρλι δεν ήταν πολιτικός αλλά «πάνω απ’ όλα πνευματικός».

εικόνα που δείχνει τη φωτογραφία του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στη Νέα Υόρκη

Φωτογραφία του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στη Νέα Υόρκη

Στο μήνυμά της δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς και όσους συμμετείχαν στην εξεύρεση και σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του συζύγου της. O 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες την Τρίτη.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο αποκάλεσε στενό φίλο του συζύγου της, και τον Ντόναλντ Τραμπ. «Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε. Η φιλία σας ήταν καταπληκτική» δήλωσε.

Η σύζυγός του Τσάρλι Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους να συνεχίσουν τον αγώνα του, αναφέρει ο Guardian, προτρέποντάς τους να ενταχθούν σε τμήματα του Turning Point USA στα σχολεία τους. «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε. Το κίνημα δεν πάει πουθενά και θα δυναμώσει μόνο όταν ενταχθείτε σε αυτό» τόνισε.

Χρησιμοποιώντας ενίοτε μισαλλόδοξη ρητορική, ο Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, ιδίως ανδρών, στο κίνημα Make America Great Again (Μάγκα). Ήταν γνωστός για τις μεροληπτικές απόψεις του, πίστευε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους και έλεγε ότι οι Δημοκρατικοί «υποστηρίζουν όλα όσα μισεί ο Θεός».

Ο Κερκ υποστήριζε ότι η Δύση βρισκόταν σε «πνευματική μάχη» με τον «wokeism», τον μαρξισμό και το Ισλάμ και ζητούσε την πλήρη απαγόρευση της υγειονομικής περίθαλψης των τρανσέξουαλ, χαρακτήριζε τη μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες ως «πολιτισμική αυτοκτονία» και υιοθετούσε τις θεωρίες συνωμοσίας για την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο