«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ» τόνισε στο συγκινητικό μήνυμά της η Έρικα Κερκ δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι, το οποίο όπως είπε ήταν το αγαπημένο μότο του συντηρητικού ακτιβιστή και φίλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή της το βράδυ της Παρασκευής η χήρα του Τσάρλι Κερκ, από το γραφείο του Turning Point USA του εκλιπόντος συζύγου της, έδωσε την υπόσχεση ότι το έργο του δεν πρόκειται να σταματήσει και μάλιστα θα είναι «ισχυρότερο, πιο τολμηρό και πιο δυνατό από ποτέ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια θα συνεχιστεί παρά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της και ότι θα ήθελε να θυμούνται όλοι τον σύζυγό της για το θάρρος και την πίστη του. Εξάλλου και ο ίδιος στο παρελθόν, όταν είχε ερωτηθεί για ποιο πράγμα θα ήθελε να τον θυμούνται, είχε πει: «Αν πεθάνω; Για το θάρρος της πίστης μου».

Ο Τσάρλι Κερκ έχασε τη ζωή του έπειτα από θανάσιμο πυροβολισμό στον λαιμό, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης. Η εκδήλωση ήταν η πρώτη της φθινοπωρινής περιοδείας της οργάνωσης σε πανεπιστημιουπόλεις.

«Ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί ο Τσάρλι δεν ήταν πολιτικός αλλά πάνω απ’ όλα πνευματικός»

Έρικα Κερκ: «Οι δολοφόνοι του δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει»

«Οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει» είπε σε άλλο σημείο η Έρικα Κερκ και πρόσθεσε: «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού. Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα ηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ και η σοφία του θα διαρκέσει».

«Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει τώρα. Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή».

Η Έρικα Κερκ μίλησε εκτενώς για τις χριστιανικές αξίες του συζύγου της, λέγοντας ότι αν έβαζε υποψηφιότητα για αξίωμα θα επικεντρωνόταν στην «αναβίωση της αμερικανικής οικογένειας» και ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του ενθαρρύνοντας τους νέους ανθρώπους να βρουν σύζυγο και να δημιουργήσουν οικογένειες. Τόνισε ότι ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί ο Τσάρλι δεν ήταν πολιτικός αλλά «πάνω απ’ όλα πνευματικός».

Στο μήνυμά της δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς και όσους συμμετείχαν στην εξεύρεση και σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του συζύγου της. O 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες την Τρίτη.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο αποκάλεσε στενό φίλο του συζύγου της, και τον Ντόναλντ Τραμπ. «Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε. Η φιλία σας ήταν καταπληκτική» δήλωσε.

Η σύζυγός του Τσάρλι Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους να συνεχίσουν τον αγώνα του, αναφέρει ο Guardian, προτρέποντάς τους να ενταχθούν σε τμήματα του Turning Point USA στα σχολεία τους. «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε. Το κίνημα δεν πάει πουθενά και θα δυναμώσει μόνο όταν ενταχθείτε σε αυτό» τόνισε.

Χρησιμοποιώντας ενίοτε μισαλλόδοξη ρητορική, ο Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, ιδίως ανδρών, στο κίνημα Make America Great Again (Μάγκα). Ήταν γνωστός για τις μεροληπτικές απόψεις του, πίστευε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους και έλεγε ότι οι Δημοκρατικοί «υποστηρίζουν όλα όσα μισεί ο Θεός».

Ο Κερκ υποστήριζε ότι η Δύση βρισκόταν σε «πνευματική μάχη» με τον «wokeism», τον μαρξισμό και το Ισλάμ και ζητούσε την πλήρη απαγόρευση της υγειονομικής περίθαλψης των τρανσέξουαλ, χαρακτήριζε τη μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες ως «πολιτισμική αυτοκτονία» και υιοθετούσε τις θεωρίες συνωμοσίας για την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020.