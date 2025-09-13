Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Πρώτη ήττα για την Πάφο στο πρωτάθλημα Κύπρου! Σε ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος, ένταση και τρεις αποβολές, ο Απόλλων Λεμεσού επικράτησε με 1-0 στην έδρα της αντιπάλου του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League. Μετά από 3,5 χρόνια νίκησαν τους πρωταθλητές οι «γαλάζιοι» που ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και πανηγύρισαν το σπουδαίο τρίποντο για την τρίτη αγωνιστική.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 56′ μετά από φάση διαρκείας. Ο Μπράουν έπιασε το δυνατό σουτ από μακριά, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Γκασπάρ έκανε την κεφαλιά, αλλά έδιωξε ο Μιχαήλ. Με την τρίτη, ο Βεϊσμπέκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από κοντά και έκανε το 0-1. Ήδη από το 47′ η Πάφος έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λουκάσεν με δεύτερη κίτρινη.

Στα τελευταία λεπτά το ματς έγινε ροντέο. Ένα γκολ του Μάρκες στο 84′ ακυρώθηκε μέσω VAR και στο 87′ αποβλήθηκε ο Βεϊσμπέκ για τους φιλοξενούμενους. Στις καθυστερήσεις κόκκινη κάρτα είδε και ο Σπόλιαριτς, με τον Απόλλωνα να τελειώνει το παιχνίδι με εννιά παίκτες, αλά να κρατά τη νίκη που πανηγυρίστηκε έξαλλα.Όσο για την Πάφο, καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει της παρθενικής της αναμέτρησης στα «αστέρια», απέναντι στον Ολυμπιακό (17/9, 19:45) στο Φάληρο.

Πάφος: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Μπρούνο, Όρσιτς (60′ Ζάζα), Λουκάσεν, Λάνγκα(46′ Μίμοβιτς), Σούνιτς, Ντράγκομιρ (78′ Ντιμάτα), Άντερσον (51′ Λουίζ), Κορέια (78′ Κίνα), Πέπε

Απόλλων Λεμεσού: Λέουβενμπεργκ, Βούρος, Μπράουν (71′ Σπόλιαριτς), Μαλεκκίδης, Ντουοντού (81′ Βρίκκης), Μπράντον Τόμας (81′ Μάρκες), Βεϊσμπέκ, Κβίντα, Μάρκοβιτς (59′ Γιούσεφ), Γκασπάρ (60′ Σιήκκης), Λιούμπιτς.