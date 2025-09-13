newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:27

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Πρόγραμμα με σαφές αριστερό ιδεολογικό στίγμα, απαντήσεις στα θέματα των συνεργασιών και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλάμβανε η ομιλία του Αλέξη Χαρίτση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξέπεμψε το μήνυμα ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι διατεθειμένη να «νερώσει» το κρασί της στο όνομα των συνεργασιών. Η αναφορά του ήταν χαρακτηριστική: «Η λύση προέρχεται από την Αριστερά. Από την Αριστερά μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι η μετατόπιση στο κέντρο. Η λύση σε ένα θολό κέντρο, όπως έχουμε δει διεθνώς, έχει αποτύχει να προσφέρει εναλλακτική στη Δεξιά».

Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Χαρίτσης έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες και κυρίως προς τους εν δυνάμει συμμάχους του κόμματός του. Όπως είπε «το ζήτημα δεν είναι οι προσωπικές συνεννοήσεις -Χαρίτσης με Φάμελλο, Φάμελλος με Τσίπρα, Τσίπρας με Ανδρουλάκη», αλλά πώς διαμορφώνεται μια πολιτική πρόταση που επανασυνδέεται με τα λαϊκά στρώματα και ξέρει ποιον θέλει να εκπροσωπήσει.

Σημειωτέον ότι, το πρόγραμμα των 12 σημείων, που κουβαλούσε στις αποσκευές του ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ αποτελεί για τους παροικούντες την Πατησίων μία βάση συζήτησης για τις όποιες προοδευτικές συγκλίσεις.

Ο ίδιος πάντως, κατά την εισήγησή του μίλησε για τις τρεις προκλήσεις- όπως τις χαρακτήρισε- της εποχής. Κατ’ αρχάς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στο ζήτημα της ενέργειας, με 1 στους 5 πολίτες να απειλείται από ενεργειακή φτώχεια. Η δεύτερη πρόκληση σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης, ενώ η τρίτη αφορά το δίλημμα «πολεμική βιομηχανία ή κοινωνικό κράτος».

Η ερώτηση του in για το ζήτημα των συμμαχιών

Σε ερώτηση της Ελένης Στεργίου για το in αναφορικά με τις δημοσκοπικές αποδόσεις της ΝΕΑΡ, το ζήτημα των συνεργασιών και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης επέλεξε να δώσει έμφαση στην πρόταση του κόμματος περί «Λαϊκού Μετώπου».

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ εκτίμησε ότι διανύουμε μία περίοδο πολιτικής ρευστότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα των συνεργασιών δεν αποτελεί «απλώς ζήτημα συνεννοήσεων σε επίπεδο κορυφής» για να συμπληρώσει ότι «έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να υπάρξει μία πρόταση ευθέως αντιπαραθετική με το σχέδιο που υλοποιείται σήμερα από τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη». Επισήμανε δε ότι η Νέα Αριστερά προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με ένα «καθαρό πρόγραμμα, με καθαρές αξίες και πολιτικές αιχμές».

Τα διλήμματα και οι προτεραιότητες

Όσον αφορά στις προοδευτικές συγκλίσεις, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι για να προχωρήσουν θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και τοποθέτηση των κομμάτων επί των σημαντικών, κατά τον ίδιο, ζητημάτων. Χαρακτηριστικά, μίλησε για το ζήτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου ως βασικού εργαλείου αναδιανομής υπέρ των εργαζόμενων τάξεων. Αναφέρθηκε στην εναντίωση του κόμματός του στο υπέρογκο πρόγραμμα Horizon Europe, το οποίο εκτίμησε ότι καταδικάζει τη χώρα μας όσον αφορά την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ταυτόχρονα, έθεσε σε πρώτο πλάνο το μείζον ζήτημα της κλιματικής κρίσης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ερημοποίηση συγκεκριμένων περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρόκειται για ζητήματα θεωρητικά αλλά για ουσίας, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Ο ίδιος πάντως, επανέλαβε τη θέση της ΝΕΑΡ για την επανάκτηση της ΔΕΗ από το κράτος και τη δημιουργία ενός δημόσιου τραπεζικού πυλώνα που θα ελέγχει τη ροή των χρηματοδοτήσεων.

Το πρόγραμμα των 12 σημείων

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διττό στόχο. Αφενός, να μπορεί να συνενώσει -πολιτικές και κοινωνικές- δυνάμεις, αφετέρου, να δώσει το μήνυμα της ανατροπής.

Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί -ως προς το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος- το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα εκκινεί από το ζήτημα της εργασίας.

• 1. «Καλύτερες δουλειές χωρίς ρύθμιση της εργασίας δεν γίνεται»

Μεταξύ άλλων, προτείνεται κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ και ετήσιες αυξήσεις στους μισθούς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, κατ’ ελάχιστον ίσες με την αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων αλλά και στη σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας με στόχο τις 32 ώρες την εβδομάδα.

Ως προς τους συνταξιούχους, προτείνεται, επίσης, η επιστροφή των αναδρομικών τους σε τρεις ετήσιες δόσεις και η αποκατάσταση των αδικιών που δημιουργούνται από την προσωπική διαφορά.

• 2. «Μείωση των τιμών χωρίς να σπάσουν τα καρτέλ και να ελεγχθεί η αγορά δεν γίνεται»

Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας με πρόβλεψη για μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης (γάλα, βούτυρο, ψωμί, λάδι, ζάχαρη, αλεύρι κ.ά.) και έως 5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα είδη διατροφής και προϊόντα μαζικής χρήσης. Επιπλέον, προκρίνεται η θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού ελέγχου των τιμών και επιβολής πλαφόν σε βασικά αγαθά, με βάση τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές.

Ως προς τις υψηλές τιμές ρεύματος, προτείνεται νομοθετική πρωτοβουλία για την επιβολή πλαφόν στην τιμές του αλλά και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της οριακής τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, στις προγραμματικές αιχμές του κόμματος περιλαμβάνεται η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών που εκμεταλλεύονται την ολιγοπωλιακή διάρθρωση κρίσιμων κλάδων.

• 3. «Λύση για το στεγαστικό χωρίς κοινωνική στεγαστική πολιτική δεν γίνεται»

Στο επίκεντρο των προγραμματικών θέσεων της ΝΕΑΡ βρίσκεται και το στεγαστικό με τις προτάσεις του κόμματος να θέτουν σε πρώτο πλάνο την ανάγκη δημιουργίας αποθέματος κοινωνικών κατοικιών, τη στήριξη των εγχειρημάτων συλλογικής και συνεταιριστικής, μη κερδοσκοπικής κατοικίας αλλά και την αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας. Ακόμη, προβλέπεται η θεσμοθέτηση πλαφόν στα ενοίκια και τις αυξήσεις τους, όπως και η απαγόρευση της Golden Visa.

• 4. «Ειρήνη με αγορά νέων οπλικών συστημάτων δεν γίνεται»

Το τέταρτο σημείο αναφέρεται στη μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών με ανακατεύθυνση των σχετικών κονδυλίων σε υγεία και παιδεία, ενώ προτείνεται η απεμπλοκή από τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ.

• 5. «Ισχυρό κοινωνικό κράτος και δημόσιες υποδομές χωρίς φορολόγηση των πλουσίων δεν γίνεται»

Ο 5ος άξονας του προγράμματος αφορά στην ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων υποδομών σε συνάρτηση με τη φορολόγηση του πλούτου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται: η μείωση της έμμεσης φορολογίας ως ποσοστό των δημόσιων εσόδων στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, η αύξηση της φορολογίας των κερδών και των μερισμάτων. Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα υψηλά εισοδήματα, η θεσμοθέτηση φόρου μεγάλης περιουσίας, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσλήψεις, εξειδίκευση και χρήση τεχνολογίας και η επαναφορά της ΑΑΔΕ υπό δημόσιο έλεγχο.

• 6. «Ανάπτυξη χωρίς ενίσχυση του δημόσιου τομέα δεν γίνεται»

Το 6ο προγραμματικό σημείο αναφέρεται στην ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Σε αυτό προβλέπεται ο τερματισμός όλων των ιδιωτικοποιήσεων και η ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου σε κρίσιμες υποδομές στην ενέργεια, τις μεταφορές και στο τραπεζικό σύστημα με έμφαση τη ΔΕΗ, τον ΟΣΕ και την ύπαρξη αυτοτελούς δημόσιας τράπεζας αντίστοιχα.

• 7. «Οικολογική βιωσιμότητα χωρίς ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται»

Στο σκέλος της ενεργειακής μετάβασης με στόχο την οικολογική βιωσιμότητα, που αποτελεί και τον 7ο άξονα προκρίνεται η ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου των ΑΠΕ και των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Επίσης, δίνεται προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση ενός χωροταξικού σχεδιασμού, με ζώνες αποκλεισμού και σεβασμό στις περιοχές Natura. Επιπλέον, προτείνεται η απαγόρευση νέων παραχωρήσεων για υδρογονάνθρακες.

• 8. «Σεβασμός στο περιβάλλον χωρίς όρια στην αγορά δεν γίνεται»

Το 8ο σημείο αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της αγοράς. Περιλαμβάνονται: οριοθέτηση της τουριστικής μεγέθυνσης, κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη, κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, ολοκληρωμένος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός έναντι του αποσπασματικού και υποχρεωτική αναδάσωση καμένων δασικών περιοχών.

• 9. «Υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος και οικονομία της φροντίδας χωρίς χρηματοδότηση δεν γίνονται»

Το 9ο σημείο επικεντρώνεται στην Υγεία, την Παιδεία και την Οικονομία της φροντίδας. Προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις στους δύο νευραλγικούς δημόσιους τομείς αλλά και η αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας έρευνας σε συνδυασμό με την κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και των νόμων εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία δημόσιου δικτύου δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών.

• 10. «Αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου ιδιωτικού χρέους χωρίς σύγκρουση με τις τράπεζες δεν γίνεται»

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Υποθηκευμένων Ακινήτων, τη δυνατότητα παραμονής του δανειολήπτη στην κύρια κατοικία ως κοινωνικού μισθωτή, με ενοίκιο βάσει δυνατοτήτων και δυνατότητα επαναγοράς, τη ρητή απαγόρευση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, τη θεσμοθέτηση μόνιμου, ενιαίου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης όλων των ιδιωτικών οφειλών, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, την εποπτεία των servicers και κυρώσεις εναντίον τους.

• 11. «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται»

Με στόχο την «κάθαρση της Δικαιοσύνης» προωθούνται αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας και στο σύστημα υπηρεσιακής ανέλιξης των δικαστικών λειτουργών. Προτείνεται ακόμη η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ τίθεται επί τάπητος ο εκδημοκρατισμός της ΕΛ.ΑΣ, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ταυτόχρονα, προκρίνεται ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, η στήριξη και ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Τύπου και η ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής των συλλογικών κοινωνικών υποκειμένων.

• 12. «Δίκαιη ψηφιακή μετάβαση χωρίς δημοκρατικό έλεγχο δεν γίνεται»

Το 12ο σημείο προτείνει τον «τεχνολογικό απεγκλωβισμό από τις κυρίαρχες ιδιωτικές πλατφόρμες», τον δημόσιο έλεγχο των ψηφιακών υποδομών και την ενίσχυση των συνεταιριστικών πλατφορμών. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία δημόσιου φορέα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα για όλο το Δημόσιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Το σχέδιο Κασσελάκη για εθνική αναγέννηση: Διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25 Upd: 23:00

Διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης» προτείνει ο Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε το σχέδιό του για εθνική αναγέννηση από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό

«Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου», τονίζει Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο