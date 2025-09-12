Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν την Πέμπτη κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διοίκηση που ελέγχει την περιοχή.

Ρωσία και Ουκρανία χρησιμοποιούν drones για τις επιθέσεις τους

Δεν υπήρξαν θύματα ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν ζημιές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

‼🇺🇦🇷🇺On the Zaporizhzhia front, the moment of a strike on a Russian column. See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/AslYvjPaDD — Visioner (@visionergeo) September 11, 2025

Η Ρωσία έχει καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια από τις πρώτες ημέρες του πολέμου

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ο ΔΟΑΕ έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στον σταθμό της Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ καλεί την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Η Ρωσία κάλεσε την Πέμπτη την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, ένα μέτρο που είχε ανακοινώσει την Τρίτη η Βαρσοβία ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

«Καλούμε τη Βαρσοβία να αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων και να αναθεωρήσει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.