Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά drones αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος.

Η νέα επίθεση έρχεται δύο ημέρες αφού ρωσικά drones εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram, την ημέρα που η Ρωσία και η Λευκορωσία αρχίζουν σημαντικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και δύο ημέρες αφού ρωσικά drones εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διοίκηση που ελέγχει την περιοχή.

Δεν υπήρξαν θύματα ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν ζημιές.

‼🇺🇦🇷🇺On the Zaporizhzhia front, the moment of a strike on a Russian column. See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/AslYvjPaDD — Visioner (@visionergeo) September 11, 2025

Η επίθεση στο Μπελγκορόντ

Την Πέμπτη οι Αρχές της περιφέρειας του Μπελγκορόντ στη Ρωσία έδωσαν εντολή να παραμείνουν τα παιδιά μέσα στα σπίτια λόγω «μαζικής επίθεσης» drones από την Ουκρανία.

Για τον ίδιο λόγο έκλεισαν επίσης εμπορικά κέντρα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εξαιτίας της πτώσης «συντριμμιών από drones» προσκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ πρόσθεσε ότι έγινε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης.