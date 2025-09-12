Έχεις γάμο ή βάφτιση; Το απόλυτο style guide

Ας το παραδεχθούμε… Τόσο ο γάμος όσο και η βάφτιση είναι περιστάσεις γεμάτες δυνατά συναισθήματα, ομορφιά και στυλ, που απαθανατίζονται και μένουν χαραγμένες στην καρδιά μας. Είτε είσαι καλεσμένος/-η, κουμπάρος/-α, νονός/-ά, έχουμε διαμορφώσει ένα περιεκτικό style guide με outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπο για να λάμψεις δίχως υπερβολές.

Γάμος/βάφτιση style guide – For her

Μία από τις καλύτερες επιλογές είτε για γάμο είτε για βάφτιση είναι ένα κομψό φόρεμα, καθώς δεν χρειάζεται πολλά για να εντυπωσιάσει, αρκεί να έχει το κατάλληλο σχέδιο και ύφασμα και θα έχεις άμεσα και εύκολα ένα ολοκληρωμένο look.

* Εάν ο γάμος ή η βάφτιση γίνεται πρωί, τότε ένα midi φόρεμα σε έντονα καλοκαιρινά χρώματα είναι ιδανικό για αυτήν την περίοδο, καθώς προσδίδει μια κλασική αίσθηση, προσφέροντας άνεση και κομψότητα.

* Για τις βραδινές δεξιώσεις, μπορείς να επιλέξεις maxi φορέματα με σατέν υφές, έντονα μοτίβα ή χρώματα και ντραπέ γραμμές που αναδεικνύουν κάθε σιλουέτα.

* Οι νονές που αναζητούν το στυλ και την άνεση μπορούν να επιλέξουν αέρινα φορέματα, συνδυάζοντάς με ρομαντικά κοσμήματα και metallics λεπτομέρειες.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να διαλέξεις κάτι που σου ταιριάζει, σε εκφράζει και σε κάνει να νιώθεις υπέροχα. Θυμήσου ότι ακόμα και το πιο απλό φόρεμα, μπορεί να μετατραπεί σε statement outfit αρκεί να το συνδυάσεις με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Γάμος/βάφτιση style guide – For him

Το πουκάμισο αποτελεί το must-have κομμάτι για κάθε επίσημη εμφάνιση, το οποίο μπορείς να συνδυάσεις είτε με σακάκι tailored για ένα κομψό και διαχρονικό αποτέλεσμα είτε με ένα ανάλαφρο blazer για πιο smart-casual look.

* Εάν είσαι καλεσμένος σε γάμο, ένα λευκό ή γαλάζιο πουκάμισο με navy κοστούμι πρόκειται για μια safe επιλογή.

* Τα λινά πουκάμισα είτε κοντομάνικα είτε μακρυμάνικα είναι ιδανικά ειδικά για τις καλοκαιρινές ή τις ανοιξιάτικες δεξιώσεις.

* Από την γκαρνταρόμπα σου δεν πρέπει να λείπει ένα μαύρο λινό παντελόνι, καθώς αποτελεί ένα κομψό και διαχρονικό κομμάτι, που προσφέρει ευελιξία και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με διάφορα ρούχα και αξεσουάρ.

