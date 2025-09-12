Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Συναγερμός έχει σημάνει στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία για την εκτεταμένη διασπορά του επικίνδυνου μύκητα Candidozyma auris που συνεχίζει να εξαπλώνεται αποτελώντας σοβαρή απειλή για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Συνολικά, 4.012 κρούσματα αποικισμού ή μόλυνσης από C. auris αναφέρθηκαν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μεταξύ 2013 και 2023. Οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C. auris ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Από το 2020, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία μέχρι το 2023, όταν και αναφέρθηκαν 1.346 ετήσια κρούσματα από 18 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ.

Το Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας που συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

«Τον ευρύ πληθυσμό δεν τον επηρεάζει»

«Είναι ένας μύκητας ο οποίος είναι ανθεκτικός και σε αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά και σε αντιμυκητιασικά, δηλαδή στα “αντιβιοτικά”, που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τους μύκητες. Δηλαδή, στα φάρμακα που δίνουμε για να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους όταν κολλήσουν τους μύκητες. Βρίσκεται λοιπόν, σε νοσοκομεία. Δεν τον εντοπίζουμε έξω από τα νοσοκομεία για τον λόγο ότι πολλαπλασιάζεται εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν, οι άλλοι μύκητες. Δηλαδή, επειδή έχει αυτές τις αντοχές. Δεν βρίσκουμε περιστατικά εκτός νοσοκομείων γιατί οι μυκητιάσεις γενικά είναι σπάνιες εκτός νοσοκομείων«, τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Και συμπλήρωσε: «Ένας που πηγαίνει στο νοσοκομείο μπορεί να πάρει μαζί του διάφορα μικρόβια από τα νοσοκομεία που είναι πολύ ανθεκτικά. Ωστόσο, επειδή έχουν μικρή παθογόνο δύναμη, για να προκαλέσουν πρόβλημα σε όποιον το προκαλέσουν, χρειάζεται αυτός να είναι σε ανοσοκαταστολή, να είναι στην εντατική. Μιλάμε δηλαδή, για βαριά περιστατικά. Τον ευρύ πληθυσμό λοιπόν, όχι δεν τον επηρεάζει. Δεν είναι ότι είναι ένας μύκητας που έχει πιο παθογόνο δράση από ό, τι όλοι οι υπόλοιποι μύκητες. Και να θυμίσουμε κιόλας ότι για παράδειγμα στο έντερό μας έχουμε μύκητες όπως είναι οι Candida, oι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία όταν έχουμε μειωμένο ανοσοποιητικό να μας δημιουργήσουν πρόβλημα».

Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

«Είναι λοιπόν, θέμα της αυξημένης επιτήρησης, αλλά και σίγουρα είναι ένα καμπανάκι όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην συνεχίζει να μεταδίδεται μέσα στα νοσοκομεία (…)», τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μπαίνουμε σε νοσοκομεία. Να ακολουθούμε τα μέτρα υγιεινής, να πλένουμε τα χέρια μας, να μην ακουμπάμε όλες τις επιφάνειες και να μην βγαίνουμε έξω από το νοσοκομείο χωρίς να πλένουμε τα χέρια μας (…). Και να τονίσουμε επίσης, ότι τα κοινά αντισηπτικά των χεριών δεν τον προλαμβάνουν. Χρειάζεται καλό πλύσιμο χεριών. Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να έχει ο κόσμος ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και άλλα μικρόβια που έχουν αυτή την ιδιότητα και είναι μέσα στο νοσοκομείο, όπως είναι το κλωστηρίδιο που προκαλεί μία πολύ επικίνδυνη διάρροια και αυτό δεν αντιμετωπίζεται με κλασσικά αντισηπτικά χεριών όπως είναι αυτά τα αλκοολούχα και γι’ αυτό το λόγο τονίζουμε ότι το πλύσιμο των χεριών δεν αντικαθίσταται με αντισηπτικά».