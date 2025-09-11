Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε συνάντηση το βράδυ της Πέμπτης στη Ρώμη με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, σύμφωνα με τον Ιταλό αξιωματούχο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, αλλά και την κατάσταση στη Λιβύη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λιβύη συζητιέται μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας. Η τελευταία φορά ήταν στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία δεν συμμετείχε η Ελλάδα.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο υπουργών, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, επρόκειτο να καλύψουν την ενέργεια, τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο και την κατάσταση στη Γάζα. Ο Χακάν Φιντάν έχει προσκληθεί να μιλήσει σε διπλωματικό φόρουμ στην ιταλική πρωτεύουσα.

«Με την Τουρκία μπορούμε να συνεργαστούμε αποδοτικά για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Άγκυρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τη διευκόλυνση του διαλόγου», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επισήμανε επίσης ότι η Ρώμη «επανέλαβε την πρότασή της για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, με σημείο αναφοράς το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». Είπε επίσης ότι «συζητήθηκε και το θέμα της θαλάσσιας αποναρκοθέτησης, τομέα στον οποίο η Ιταλία διαθέτει μεγάλη εμπειρία».

Μετανάστευση

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστήριξε ότι «η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να μείνει ένα γεωγραφικό σημείο-κλειδί. Η χώρα μας έχει υιοθετήσει σταθερή γραμμή κατά της παράτυπης μετανάστευσης». Είπε επίσης ότι η Τουρκία «κατέγραψε μείωση των ροών από τη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ιταλία».

Ενδιαφέρον για τη Λιβύη

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Λιβύη, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε:

«Στόχος μας είναι να επικρατήσει σταθερότητα στη Λιβύη, με τον τερματισμό των συγκρούσεων και την προκήρυξη εκλογών. Πριν από όλα αυτά, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα».

Ο Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η Τουρκία είναι σε θέση να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Αποτελεί κοινό μας συμφέρον η Λιβύη να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ευδαιμονία. Μια χώρα στην οποία να μπορεί κανείς να επενδύει, υπέρ της ευημερίας όλων».