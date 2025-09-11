Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Φάνης Μπακούλας, καθώς τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νεαρός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση, που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο Μπακούλας πριν τραυματιστεί πρόλαβε να αγωνιστεί σε 3 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, στα δύο εξ αυτών μάλιστα ως βασικός, παραμένοντας συνολικά 158 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Η σχετική ανάρτηση:

Bakoulas sofre lesão grave. 😔 Theofanis Bakoulas sofreu grave lesão ao serviço da Seleção Sub-21 da Grécia. Mais info ℹ https://t.co/7mKeSH8QpU Rápidas melhoras, Bakoulas!#RemamosJuntos #Bakoulas pic.twitter.com/v5D5ACFnX0 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 11, 2025

Συνολικά με τη φανέλα της Ρίο Άβε, στην οποία αγωνίζεται από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, είχε 15 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ με τα χρώματα του Ολυμπιακού είχε παίξει σε 70 ματς, σε επίπεδο Κ19, έχοντας 14 γκολ και 7 ασίστ στο ενεργητικό του.

Πλέον, θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τους κάποιους μήνες, καθώς τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί στη σχετική επέμβαση από το ιατρικό τιμ της πορτογαλικής ομάδας και στη συνέχεια θα αρχίσει την προσπάθειά του για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.