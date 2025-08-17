Ισοπαλία για την Ρίο Άβε (1-1) – Έξι Έλληνες παίκτες χρησιμοποίησε ο Συλαϊδόπουλος

Επίσημο ντεμπούτο με ισοπαλία για τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στην τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε.

Η ομάδα των Ελλήνων ήρθε ισόπαλη εντός έδρας με σκορ 1-1 κόντρα στη Νασιονάλ Μαδέιρα, στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κλέιτον στο 13ο λεπτό μετά από ασίστ του Αντρέ Λουίζ, με τη Νασιονάλ Μαδέιρα να ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Ραμίρεζ στο 83ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω της αποβολής του Ουλίσες με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Ρίο Άβε ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα και είχε ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο γκολ, το οποίο θα της χάριζε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος χρησιμοποίησε έξι Έλληνες παίκτες και πιο συγκεκριμένα ήταν βασικοί οι Ντόη, Βρουσάι, Αθανασίου και Μπακούλας, ενώ οι Παπακανέλλος και Λιάβας πέρασαν στην αναμέτρηση ως αλλαγή.

Αν μη τι άλλο η παρουσία έξι Ελλήνων παικτών στο ματς για την Ρίο Άβε, εκ των οποίων οι τέσσερις στη βασική εντεκάδα της πορτογαλικής ομάδας, είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, το οποίο μάλιστα δεν πέρασε απαρατήρητο από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Primeira Liga σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

AVS-Κάσα Πία 0-2

Τοντέλα-Φαμαλικάο 0-1

Γκιμαράες-Εστορίλ 3-2

Εστρέλα Αμαδόρα-Μπενφίκα 0-1

Ρίο Αβε-Νασιονάλ 1-1

Αλβέρκα-Μπράγκα 17/8

Σάντα Κλάρα-Μορεϊρένσε 17/8

Σπόρτινγκ Λισ.-Αρούκα 17/8

Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 18/8

Βαθμολογία (1αγ.)

Φαμαλικάο 6 -2αγ.

Πόρτο 3

Μπράγκα 3

Ζιλ Βιθέντε 3

Σπόρτινγκ 3

Αρούκα 3

Μορεϊρένσε 3

Μπενφίκα 3

Γκιμαράες 3 -2αγ.

Κάζα Πία 3 -2αγ.

Ρίο Άβε 1

Εστρέλα Αμαδόρα 1 -2αγ.

Εστορίλ 1 -2αγ.

Νασιονάλ 1 -2αγ.

Αλβέρκα 0

Σάντα Κλάρα 0

Τοντέλα 0 -2αγ.

AVS 0 -2αγ.