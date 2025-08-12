sports betsson
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιάβα
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 15:50

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιάβα

Παίκτης της Ρίο Άβε θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Γιώργος Λιάβας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στη Ρίο Άβε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Λιάβας, με τον πορτογαλικό σύλλογο να ανακοινώνει το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο πρώην παίκτης του Παναιτωλικού, που αποτελεί τον 7ο Έλληνα παίκτη της ομάδας που προπονεί ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος ενσωματώθηκε αμέσως στην ομάδα και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από την ομάδα του Αγρινίου μετά από μία… γεμάτη σεζόν, έχοντας αγωνιστεί σε 33 παιχνίδια, όπου σκόραρε τέσσερις φορές και μοίρασε δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Η Ρίο Άβε πήρε τον Γιώργο Λιάβα για τη μεσαία γραμμή.

Ο νεαρός διεθνής με την Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο που ισχύει για τις επόμενες τρεις σεζόν!

Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό, από την Ελλάδα, για τη μόνιμη μεταγραφή του αθλητή Γιώργου Λιάβα.

Ο Γιώργος Λιάβας είναι ένας 24χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος που μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις. Εκπροσώπησε τις ομάδες νέων της χώρας του από το επίπεδο U16 έως U21 και έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του, ξεκινώντας από την καριέρα του ως νέος, στον Παναιτωλικό, έναν σύλλογο στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας.

Ως βασικός στην προηγούμενη ομάδα του, έπαιξε 33 παιχνίδια, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ την περασμένη σεζόν, και είναι γνωστός στον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, με τον οποίο έχουν συναντηθεί μερικές φορές σε ελληνικές διοργανώσεις.

Ο μέσος έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του και ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στη Βίλα ντο Κόντε σήμερα το πρωί, πλήρως ενσωματωμένος στην ομάδα εργασίας.

Καλώς ήρθες, Γιώργο Λιάβα!».

View this post on Instagram

A post shared by Rio Ave FC (@rioavefc)

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Αθλητική Ροή
