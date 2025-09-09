Πέντε αστέρων η Εθνική Ελπίδων, διέλυσε τη Μάλτα

Επιβλητική η Εθνική Ελπίδων στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro! Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν κυρίαρχη στο «Centenary Stadium» όπου διέλυσε με 5-0 τη Μάλτα έχοντας πρωταγωνιστές τους Πνευμονίδη και Κούτσια που πέτυχαν από δύο γκολ.

Μόλις στο 1′ η Εθνική απείλησε για πρώτη φορά, αλλά το σουτ του Κούτσια από τη μεγάλη περιοχή κατέληξε άουτ, όμως κατάφερε να προηγηθεί στο 14′, όταν ο Άλλεν έστρωσε εκτός περιοχής στον Πνευμονίδη, ο οποίος με εκπληκτικό σουτ έδωσε προβάδισμα στη «γαλανόλευκη».

Οι ποδοσφαιριστές του κ. Ταουσιάνη συνέχισαν να πιέζουν για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως τα σουτ των Μπρέγκου (24′), Κούτσια (26′) πέρασαν λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καμιλίερι. Στο 1ο λεπτό του επιπλέον χρόνου ο Κούτσιας εκμεταλλεύτηκε την λάθος πάσα του Καμιλιέρι και με εξαιρετικό σκάψιμο εκτός περιοχής διαμόρφωσε το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Ένα λεπτό μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η προβολή του Κούτσια από κοντά, ύστερα από σέντρα του Κουτσογούλα, πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 53′ η Εθνική εκδήλωσε υποδειγματικά μια αντεπίθεση, καθώς ο Γκούμας βρήκε με κάθετη πάσα τον Κούτσια, ο οποίος με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-0, ενώ στο 55′ ο Κουτσογούλας νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Μαλτέζο τερματοφύλακα.

Στο 64′ ήταν η σειρά του Πνευμονίδη να σκοράρει για 2η φορά στον αγώνα: ο Θεοδοσουλάκης με εξαιρετική τεχνική βρήκε με τακουνάκι τον σκόρερ ο οποίος πέρασε τον Καμιλιέρι και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ράλλης στο 90′ με σουτ από κοντά μετά από ασίστ του Μπόκου.

Μάλτα: Καμιλιέρι, Κρος (67′ Άγκιους), Μικάλεφ (46′ Γκρετς), Βασάλο, Ξέρι, Χίλι, Μποργκ, Αζοπάρντι, Σκικλούνα (68′ Καρουάνα), Εβορούμ (46′ Γκατ), Πιτς (68′ Γκινγκ).

Ελλάδα: Μπότης, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλας, Μπρέγκου, Μπακούλας (28′ Νικολάου), Γκούμας (78′ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (58′ Θεοδοσουλάκης), Πνευμονίδης (78′ Μπόκος), Κούτσιας (58′ Ράλλης).