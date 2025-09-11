Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

Ο Μάικ Τάισον έκανε μια απρόσμενη παραδοχή σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν: όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Katie Miller Podcast, κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του ως πυγμάχος έκανε χρήση φαιντανύλης, ισχυρό συνθετικό οπιοειδές ναρκωτικό, για να αντιμετωπίσει τον σωματικό πόνο.

«Έχω πάρει φαιντανύλη στο παρελθόν. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν πρωτοεμφανίστηκε εδώ, ήταν ένα παυσίπονο και το χρησιμοποίησα για να επουλώσω τον πόνο που ένιωθα στο δάχτυλο του ποδιού μου», είπε ο Τάισον.

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό, ακριβώς όπως όταν παίρνεις ηρωίνη ή κάτι τέτοιο», εξήγησε.

Ο Τάισον είπε ότι ένας φίλος του τον ενημέρωσε τότε ότι το φάρμακο θεωρείται ναρκωτικό και ότι θεωρείτο «παράνομο αν εντοπιστεί στο αίμα μου».

Η παρουσιάστρια του podcast ρώτησε τον Τάισον, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να συμμετάσχει σε αγώνα με αντίπαλο τον Φλόιντ Μέιγουέδερ, αν πιστεύει ότι η επιτυχία του σε συνδυασμό με τις αντιπαραθέσεις και το ιστορικό του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, τον καθιστούν πρότυπο.

«Είμαι αυτός που είμαι», απάντησε. «Αν θεωρούμουν πρότυπο και έπινα αλκοόλ, θα ήθελα να κάνουν το ίδιο; Όχι, δεν θα ήθελα να το κάνουν. Απλά πιστεύω, από τη δική μου οπτική γωνία, ότι η χρήση κάνναβης είναι ασφαλέστερη από τη χρήση αλκοόλ, κοκαΐνης ή φαιντανύλης».

«Νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων»

Σε ότι αφορά τον επερχόμενο αγώνα του με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, η ώρα, ο τόπος και οι κανόνες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, και το κοινό γνωρίζει μόνο ότι θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026.

Ωστόσο, ο Τάισον δηλώνει ενθουσιασμένος που επιστρέφει στο ρινγκ, παρόλο που αντιμετωπίζει την πιθανότητα να ηττηθεί από τον αήττητο Μέιγουέδερ, ο οποίος είναι δέκα χρόνια νεότερός του.

«Αυτός ο αγώνας είναι κάτι που ούτε ο κόσμος ούτε εγώ πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Ωστόσο, η πυγμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων — και αυτός ο αγώνας είναι όσο απρόβλεπτος γίνεται», δήλωσε ο Τάισον σε δελτίο τύπου, σύμφωνα με το ESPN. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φλόιντ θέλει πραγματικά να το κάνει αυτό. Θα είναι επιζήμιο για την υγεία του, αλλά θέλει να το κάνει, οπότε έχει υπογραφεί και θα γίνει!».

Εκτός από τον αγώνα, ο Τάισον ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το σόλο σόου του, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2013 με τον τίτλο «The Undisputed Truth».

Στο νέο σόου με τίτλο «Return of the Mike», ο Μάικ Τάισον πρόκειται να αναφερθεί και να σχολιάσει εκ των έσω τις παλιές του διαμάχες, τις προσωπικές του σχέσεις και την ιστορική του καριέρα.

*Με πληροφορίες από: People & Cassius