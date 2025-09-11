magazin
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
Fizz 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Ο Μάικ Τάισον έκανε μια απρόσμενη παραδοχή σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν: όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Katie Miller Podcast, κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του ως πυγμάχος έκανε χρήση φαιντανύλης, ισχυρό συνθετικό οπιοειδές ναρκωτικό, για να αντιμετωπίσει τον σωματικό πόνο.

«Έχω πάρει φαιντανύλη στο παρελθόν. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν πρωτοεμφανίστηκε εδώ, ήταν ένα παυσίπονο και το χρησιμοποίησα για να επουλώσω τον πόνο που ένιωθα στο δάχτυλο του ποδιού μου», είπε ο Τάισον.

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό, ακριβώς όπως όταν παίρνεις ηρωίνη ή κάτι τέτοιο», εξήγησε.

Ο Τάισον είπε ότι ένας φίλος του τον ενημέρωσε τότε ότι το φάρμακο θεωρείται ναρκωτικό και ότι θεωρείτο «παράνομο αν εντοπιστεί στο αίμα μου».

Η παρουσιάστρια του podcast ρώτησε τον Τάισον, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να συμμετάσχει σε αγώνα με αντίπαλο τον Φλόιντ Μέιγουέδερ, αν πιστεύει ότι η επιτυχία του σε συνδυασμό με τις αντιπαραθέσεις και το ιστορικό του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, τον καθιστούν πρότυπο.

«Είμαι αυτός που είμαι», απάντησε. «Αν θεωρούμουν πρότυπο και έπινα αλκοόλ, θα ήθελα να κάνουν το ίδιο; Όχι, δεν θα ήθελα να το κάνουν. Απλά πιστεύω, από τη δική μου οπτική γωνία, ότι η χρήση κάνναβης είναι ασφαλέστερη από τη χρήση αλκοόλ, κοκαΐνης ή φαιντανύλης».

YouTube thumbnail

«Νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων»

Σε ότι αφορά τον επερχόμενο αγώνα του με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, η ώρα, ο τόπος και οι κανόνες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, και το κοινό γνωρίζει μόνο ότι θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026.

Ωστόσο, ο Τάισον δηλώνει ενθουσιασμένος που επιστρέφει στο ρινγκ, παρόλο που αντιμετωπίζει την πιθανότητα να ηττηθεί από τον αήττητο Μέιγουέδερ, ο οποίος είναι δέκα χρόνια νεότερός του.

«Αυτός ο αγώνας είναι κάτι που ούτε ο κόσμος ούτε εγώ πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Ωστόσο, η πυγμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων — και αυτός ο αγώνας είναι όσο απρόβλεπτος γίνεται», δήλωσε ο Τάισον σε δελτίο τύπου, σύμφωνα με το ESPN. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φλόιντ θέλει πραγματικά να το κάνει αυτό. Θα είναι επιζήμιο για την υγεία του, αλλά θέλει να το κάνει, οπότε έχει υπογραφεί και θα γίνει!».

Εκτός από τον αγώνα, ο Τάισον ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το σόλο σόου του, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2013 με τον τίτλο «The Undisputed Truth».

Στο νέο σόου με τίτλο «Return of the Mike», ο Μάικ Τάισον πρόκειται να αναφερθεί και να σχολιάσει εκ των έσω τις παλιές του διαμάχες, τις προσωπικές του σχέσεις και την ιστορική του καριέρα.

*Με πληροφορίες από: People & Cassius

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
Στο ψυγείο η κωμωδία 11.09.25

Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
Σίριαλ 10.09.25

Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Μετά από 20 μήνες απόλυτης αποξένωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, με την κίνηση αυτή να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πρώτο, δειλό βήμα προς τη συμφιλίωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ
Τείχος 10.09.25

Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού
Κόσμος 12.09.25

Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού

Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε ο ισραηλινός στρατός στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οδηγώντας τους συλληφθέντες σε μακρές πορείες μέχρι τα σημεία ελέγχου

Σύνταξη
SAFE: Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα αμυντικής θωράκιση της ΕΕ
Τι λέει η Αθήνα 11.09.25

Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το αίτημα.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο