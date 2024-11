Στημένος ο «αγώνας της χρονιάς» ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ; Κάποιοι λένε ότι έχουν αποδείξεις

Ήταν η αναμέτρηση που εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν να δουν: το ματς ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ ονομάστηκε από πολλούς ο «αγώνας της χρονιάς», περίπου 70.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το AT&T Stadium του Τέξας και περισσότεροι από 65 εκατ. το παρακολούθησαν live στο Netflix.

Το τέλος του, όμως, δεν ήταν αυτό που περίμεναν. Ο 58χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είχε 19 χρόνια να αγωνιστεί και μοιραία ηττήθηκε από τον Πολ, εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών. Σε τέτοιο βαθμό που πολλοί άρχισαν να πιστεύουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Έτσι, όσοι δεν έσπασαν τις τηλεοράσεις τους και δεν έπαιξαν μπουνίδια στις κερκίδες, βάλθηκαν να αποδείξουν πως η αναμέτρηση ήταν στημένη. Με λίγα λόγια, όχι μόνο παρακολούθησαν έναν μέτριο αγώνα μια φορά, αλλά μετά συνέχισαν να τον βλέπουν στο repeat για να δικαιωθούν. Άβυσσος η ψυχή τους.

Έτσι, περίπου μια εβδομάδα μετά τον αγώνα, αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχουν τις αποδείξεις που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η αναμέτρηση ήταν στημένη από την αρχή. Πολλές από αυτές τις αποδείξεις ίσως να ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο ένα που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται.

Ένας χρήστης στο Χ ανέβασε μια στιγμή της αναμέτρησης, που δείχνει τον Μάικ Τάισον να έχει την ευκαιρία να δώσει ένα δυνατό κροσέ στο απροστάτευτο πρόσωπο του Τζέικ Πολ αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Και μιλάμε από τα κροσέ εκείνα που πριν από 2,5 δεκαετίες έβγαζαν νοκ άουτ τους αντιπάλους του Iron Mike.

