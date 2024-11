Ο Μάικ Τάισον αποκάλυψε πως «παραλίγο να πεθάνει» πριν τον αγώνα με τον Τζέικ Πολ

Ο πρώην πυγμάχος βαρέων βαρών, Μάικ Τάισον, αποκάλυψε ότι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον Ιούνιο, το οποίο οδήγησε στην αναβολή του αγώνα του με τον Τζέικ Πολ, παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

«Παραλίγο να πεθάνω τον Ιούνιο», έγραψε ο Τάισον στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «έκανα 8 μεταγγίσεις αίματος, έχασα τη μισή ποσότητα αίματος μου και 25 κιλά όσο ήμουν στο νοσοκομείο».

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024