Μάικ Τάισον εναντίον Τζέικ Πολ: Στις κερκίδες του AT&T Stadium έπεσαν καλύτερα μπουνίδια από ότι στο ρινγκ

Άδοξα έπεσε η αυλαία του «αγώνα της χρονιάς» ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ. Όχι τόσο επειδή ο 27χρονος YouTuber, influencer και πυγμάχος κέρδισε τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά επειδή ο πάλαι ποτέ Iron Mike δεν ήταν αυτός που ξέραμε. Κάτι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 58 ετών και είχε να αγωνιστεί 19 χρόνια.

Έτσι, στους περισσότερους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση έμεινε μια γλυκόπικρη γεύση από αυτό που είδαν. Πέρα από εκείνους που αποφάσισαν να παίξουν all in στον Μάικ Τάισον και μετά έσπαγαν τις τηλεοράσεις από τα νεύρα τους.

Το σίγουρο είναι πάντως, πως αν κάποιος έπαιρνε το βλέμμα του από το ρινγκ και κοιτούσε στις κερκίδες του AT&T Stadium του Τέξας, σίγουρα θα έβλεπε καλύτερο θέαμα.

Ας είναι καλά οι δύο φανατικοί -όπως αποδείχθηκε- θαυμαστές των αθλητών, που μάλλον βαρέθηκαν να περιμένουν το νοκ άουτ στον αγώνα και αποφάσισαν να το προσφέρουν οι ίδιοι.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ένας οπαδός του Τάισον και ένας του Πολ -που ξεκάθαρα είχαν πιει λίγο παραπάνω- να προσπαθούν να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές τους.

Από πυγμαχική τεχνική δεν τους λες καλούς, είπαμε τα είχαν πιει και λίγο παραπάνω χάνοντας την ισορροπία τους κάποιες στιγμές, δοκίμασαν τις γυμνές γροθιές τους, στη συνέχεια έκαναν και κάτι κόλπα «σου τραβάω τη φαβορίτα».

Ίσως κάποιοι να πουν ότι την ίδρωσαν περισσότερο τη φανέλα από τον Τάισον. Δεν έχει σημασία, το νοκ άουτ δεν ήρθε ποτέ, οι φύλακες βαρέθηκαν να τους βλέπουν -θα έβγαζαν και κανένα μάτι με τις βλακείες τους- και τους πήγαν «καροτσάκι» έξω από το στάδιο.

Ωστόσο το βίντεο που έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο είναι απολαυστικό.

We got our first fight in the stands at AT&T pic.twitter.com/73LCWmqfZG

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) November 16, 2024