Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φωτιές εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

Ειδική αναφορά έκανε στους 20 Έλληνες δασοκομάντος, οι οποίοι ταξίδεψαν τον Αύγουστο στην Ισπανία για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη βόρεια επαρχία Αστούριας.

«Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε βοήθεια. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Για πέντε ημέρες οι Έλληνες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το χωριό Genestoso, αγωνίστηκαν νυχθημερόν. Και τελικά, όλοι μαζί, έσωσαν το χωριό», τόνισε.

Ένας από αυτούς τους 20 Έλληνες δασοφύλακες, ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος, ήταν παρών σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε

Για αρκετά λεπτά, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και καταχειροκρότησαν τους ελληνες πυροσβέστες, αναγνωρίζοντας την αυτοθυσία και την αφοσίωσή τους.

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. «Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή», σημείωσε, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο.

Η Επίτροπος για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ ανήρτησε χτο Χ το ευχαριστώ της ΕΕ στους Ελληνες πυροσβέστες μαζί με βίντεο από τις ηρωικές τους προσπάθειες στην Ισπανία: