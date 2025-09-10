Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η κατάσταση στην Ουγγαρία δεν είναι μόνο υπόθεση των Ούγγρων, αλλά αφορά όλους μας στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, παρουσιάζοντας χθες, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στην επιτροπή Παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Παρίσι, την έκθεσή του, σε συνεργασία με τον Εσθονό βουλευτή Eerik-Niiles Kross, για το πώς η Ουγγαρία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου.

«Όταν περιορίζεται η ελευθερία του Τύπου, όταν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, όταν η κοινωνία των πολιτών φιμώνεται, τότε πλήττονται πρώτα απ’ όλα οι πολίτες και μαζί τους αποδυναμώνεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα της εμπιστοσύνης και της λογοδοσίας», συμπλήρωσε ο κ. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε πως το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργήθηκε ακριβώς για να προστατεύει αυτές τις αξίες και πρόσθεσε ότι η έκθεση, η οποία θα συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια του Συμβουλίου, καταγράφει μία ανησυχητική εικόνα για τη δημοκρατία στην Ουγγαρία.

Ειδικότερα:

«- Συνταγματικές αλλαγές και έλεγχος θεσμών: Με την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές που ενισχύουν υπερβολικά την εκτελεστική εξουσία

– Εκλογικό σύστημα: Οι κανόνες έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να ευνοούν συστηματικά την κυβερνητική παράταξη.

– Μόνιμη «έκτακτη ανάγκη»: Η χώρα διοικείται με διατάγματα, με το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» να έχει μετατραπεί σε μόνιμη πρακτική.

– Περιορισμός ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης: Ασκούνται πιέσεις στη δικαστική εξουσία, ενώ δεν εφαρμόζονται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

– Διαφθορά: Υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και ουσιαστική απουσία αποτελεσματικού ελέγχου.

– Ελευθερία Τύπου και κοινωνίας των πολιτών: Ο χώρος δράσης δημοσιογράφων και ΜΚΟ περιορίζεται ασφυκτικά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο «Γραφείο Προστασίας της Κυριαρχίας», που στοχοποιεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών».

«Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Συνθέτουν ένα επικίνδυνο μοτίβο συγκέντρωσης εξουσίας, που τελικά βλάπτει τους ίδιους τους Ούγγρους πολίτες, την καθημερινότητά τους, τα δικαιώματά τους, τις ευκαιρίες τους», επισημαίνεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας καλείται σε ουσιαστική αλλαγή πορείας και σε καθαρή πολιτική βούληση για σεβασμό των θεμελιωδών αξιών: Δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία.

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται: Ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα», υπογραμμίζεται στην έκθεση.