Τι είναι ο «κανόνας 10-10-10» και πως επηρεάζει τις αποφάσεις μας;
Dream life 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Τι είναι ο «κανόνας 10-10-10» και πως επηρεάζει τις αποφάσεις μας;

Ο «κανόνας 10-10-10» μπορεί να μας οδηγήσει στη ζωή που ονειρευόμαστε;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Αν ανήκεις κι εσύ στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις — από το τι θα φάνε για μεσημεριανό μέχρι αν θα αλλάξουν καριέρα ή θα διακόψουν μια φιλία — ξέρεις πόσο εξαντλητικό μπορεί να είναι. Η αβεβαιότητα, ο φόβος της λάθους επιλογής και η παρόρμηση να μείνεις στη ζώνη άνεσής σου συχνά σε κρατούν πίσω από τη ζωή που θέλεις. Ευτυχώς, υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις και να σε φέρει πιο κοντά στα όνειρά σου: ο κανόνας 10-10-10 της Σούζι Γουέλτς. Με απλό, αλλά ισχυρό τρόπο, σε βοηθά να δεις τις συνέπειες των επιλογών σου σε 10 λεπτά, 10 μήνες και 10 χρόνια — και να αποφασίζεις με γνώμονα όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τον μελλοντικό σου εαυτό.

Τι ακριβώς είναι ο κανόνας 10-10-10;

Το 10-10-10 είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος λήψης αποφάσεων που μας βοηθά να αξιολογούμε γρήγορα και ουσιαστικά τις επιλογές μας, κοιτάζοντας τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Πριν πάρεις μια απόφαση, κάνε στον εαυτό σου τρεις ερωτήσεις:

  1. Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 λεπτά;

  2. Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 μήνες;

  3. Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 χρόνια;

Η διαδικασία αυτή αναδεικνύει ασυνείδητες ανάγκες και επιθυμίες, βοηθώντας σε να συνδεθείς με τις αξίες σου και με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Μας ωθεί πέρα από τα συναισθήματα και τον φόβο και μας κάνει να αξιολογούμε τις αποφάσεις μας με βάση αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για εμάς.

Για τον μελλοντικό μας εαυτό

Στη σημερινή εποχή, με τις συνεχείς επιλογές και την υπερφόρτωση πληροφοριών, συχνά αφήνουμε τις αποφάσεις μας να καθορίζονται από παρορμήσεις ή άμεσες ανταμοιβές. Ωστόσο, η μέθοδος 10-10-10 μας υπενθυμίζει να σκεφτόμαστε για τον μελλοντικό εαυτό μας.

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν σύνδεση με τον μελλοντικό τους εαυτό τείνουν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για την υγεία, τα οικονομικά και τη ζωή τους γενικότερα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευεξία μακροπρόθεσμα.

Πώς να το εφαρμόσεις στην καθημερινότητά σου

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κανόνα 10-10-10 τόσο σε μικρές αποφάσεις, όπως αν θα πας στο γυμναστήριο σήμερα, όσο και σε μεγάλες αποφάσεις, όπως το αν θα διακόψεις μια φιλία ή μια σχέση.

Παράδειγμα: Να πάω γυμναστήριο σήμερα;

  • 10 λεπτά: Αισθάνομαι πιο χαλαρός αν δω τηλεόραση.

  • 10 μήνες: Ίσως χάσω τη συνέπεια στις προπονήσεις και τη φυσική μου κατάσταση.

  • 10 χρόνια: Η πειθαρχία που θα είχα αναπτύξει θα με βοηθούσε να διατηρώ έναν υγιή τρόπο ζωής.

Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέσεις, καριέρα και προσωπικά projects: οι αποφάσεις που λαμβάνεις σήμερα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θα επηρεάσει τον εαυτό σου σε μήνες και χρόνια.

* Πηγή: Vita

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
