Τι είναι ο «κανόνας 10-10-10» και πως επηρεάζει τις αποφάσεις μας;

Αν ανήκεις κι εσύ στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις — από το τι θα φάνε για μεσημεριανό μέχρι αν θα αλλάξουν καριέρα ή θα διακόψουν μια φιλία — ξέρεις πόσο εξαντλητικό μπορεί να είναι. Η αβεβαιότητα, ο φόβος της λάθους επιλογής και η παρόρμηση να μείνεις στη ζώνη άνεσής σου συχνά σε κρατούν πίσω από τη ζωή που θέλεις. Ευτυχώς, υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις και να σε φέρει πιο κοντά στα όνειρά σου: ο κανόνας 10-10-10 της Σούζι Γουέλτς. Με απλό, αλλά ισχυρό τρόπο, σε βοηθά να δεις τις συνέπειες των επιλογών σου σε 10 λεπτά, 10 μήνες και 10 χρόνια — και να αποφασίζεις με γνώμονα όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τον μελλοντικό σου εαυτό.

Τι ακριβώς είναι ο κανόνας 10-10-10;

Το 10-10-10 είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος λήψης αποφάσεων που μας βοηθά να αξιολογούμε γρήγορα και ουσιαστικά τις επιλογές μας, κοιτάζοντας τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Πριν πάρεις μια απόφαση, κάνε στον εαυτό σου τρεις ερωτήσεις:

Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 λεπτά; Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 μήνες; Ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής μου σε 10 χρόνια;

Η διαδικασία αυτή αναδεικνύει ασυνείδητες ανάγκες και επιθυμίες, βοηθώντας σε να συνδεθείς με τις αξίες σου και με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Μας ωθεί πέρα από τα συναισθήματα και τον φόβο και μας κάνει να αξιολογούμε τις αποφάσεις μας με βάση αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για εμάς.

Για τον μελλοντικό μας εαυτό

Στη σημερινή εποχή, με τις συνεχείς επιλογές και την υπερφόρτωση πληροφοριών, συχνά αφήνουμε τις αποφάσεις μας να καθορίζονται από παρορμήσεις ή άμεσες ανταμοιβές. Ωστόσο, η μέθοδος 10-10-10 μας υπενθυμίζει να σκεφτόμαστε για τον μελλοντικό εαυτό μας.

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν σύνδεση με τον μελλοντικό τους εαυτό τείνουν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για την υγεία, τα οικονομικά και τη ζωή τους γενικότερα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευεξία μακροπρόθεσμα.

Πώς να το εφαρμόσεις στην καθημερινότητά σου

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κανόνα 10-10-10 τόσο σε μικρές αποφάσεις, όπως αν θα πας στο γυμναστήριο σήμερα, όσο και σε μεγάλες αποφάσεις, όπως το αν θα διακόψεις μια φιλία ή μια σχέση.

Παράδειγμα: Να πάω γυμναστήριο σήμερα;

10 λεπτά: Αισθάνομαι πιο χαλαρός αν δω τηλεόραση.

10 μήνες: Ίσως χάσω τη συνέπεια στις προπονήσεις και τη φυσική μου κατάσταση.

10 χρόνια: Η πειθαρχία που θα είχα αναπτύξει θα με βοηθούσε να διατηρώ έναν υγιή τρόπο ζωής.

Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέσεις, καριέρα και προσωπικά projects: οι αποφάσεις που λαμβάνεις σήμερα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θα επηρεάσει τον εαυτό σου σε μήνες και χρόνια.

* Πηγή: Vita