Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στο Ναύπλιο -μνημείο που η αρχική του φάση τοποθετείται στο 1713- και τον απέδωσε στην κατά προορισμόν χρήση του στους πολίτες και τους επισκέπτες του Ναυπλίου, με μια τελετή εγκαινίων.

Η αποκατάσταση του ιστορικού ναού, εκ των πλέον εμβληματικών μνημείων στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου, που τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μείζονα προβλήματα υγρασίας και κατάρρευσης της στέγης του, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Τι περιελάμβαναν οι εργασίες

Οι αναστηλωτικές εργασίες περιελάμβαναν την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του Ναού και αφορούσαν κυρίως στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ξύλινου φορέα της στέγης και των δομικών βλαβών στις τοιχοποιίες των πλαγίων πλευρών του και στα κωδωνοστάσια της δυτικής όψης, καθώς και εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι λειτουργικός.

Η πρώτη φάση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου τοποθετείται το 1713. Ιδρύθηκε από τον Αυγουστίνο Σαγρέδο, προβλεπτή του στόλου, ως προστάτης των ναυτικών.

Η κύρια ανακατασκευή του ναού, στη σημερινή του μορφή, έγινε το 1836.

Ο ναός ακολουθεί τον τύπο της μονόχωρης βασιλικής, με κλασικά και νεοβυζαντινά χαρακτηριστικά, ενώ το ξύλινο τέμπλο και οι μαρμάρινες διακοσμήσεις του αποτελούν μοναδικά δείγματα τέχνης.

Η τελετή εγκαινίων

Στην τελετή παρέστησαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ.κ. Νεκταρίος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός, η Διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, Μαρία Μερτζάνη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θεμιστοκλής Βλαχούλης, η τμηματάρχης της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κτηρίων, Ευθυμία Χωραφά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.