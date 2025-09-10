Σορός άνδρα ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας σε παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής
Η σορός ενός άνδρα ανασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, από άνδρες του Λιμενικού.
Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για την σορό
Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του θανόντος.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
