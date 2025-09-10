Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η ακρίβεια στα είδη διατροφής καλπάζει, με ανατιμήσεις 34% σε βάθος πενταετίας, το ίδιο διάστημα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στα τρόφιμα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Πρόκειται για μια βόμβα στα θεμέλια της διατροφικής ασφάλειας της χώρας, η οποία συνδέεται άμεσα με την υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, ιδίως της ελληνικής κτηνοτροφίας, εν μέσω των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίστοιχα, για πρώτη φορά μετά από μήνες, το αγροτικό ισοζύγιο, πέρασε σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με την επεξεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και Διακίνησης Φρούτων – Λαχανικών και Χυμών Ιncofruit Hellas, από την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το 2025 ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, πλέον η ισορροπία έχει αντιστραφεί.

Συγκεκριμένα, η περίοδος μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 έκλεισε με εμπορικό έλλειμμα στα αγροτικά προϊόντα ύψους 66,1 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα είναι απογοητευτική. Το πρώτο επτάμηνο του 2024 είχαμε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 177,202 εκατομμύρια ευρώ σε αγροτικά προϊόντα.

Από το πλεόνασμα στο έλλειμμα

Παρά τις αρνητικές επιδόσεις ενδείξεις σε επίπεδο επταμήνου, ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Φρούτων –Λαχανικών Γιώργος Πολυχρονάκης εκτιμά το 2025 θα κλείσει με μικρό πλεόνασμα.

Πάντως, σε βάθος πενταετίας το αγροτικό ισοζύγιο έχει επιδεινωθεί, εγείροντας ανησυχίες για τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας. της Ελλάδας, αλλά και την πορεία των τιμών.

Το 2020, πριν το ξέσπασμα της πληθωριστικής κρίσης και παρά το «πάγωμα» των εμπορικών συναλλαγών λόγω κορονοϊού, το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό. Οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τις εισαγωγές σχεδόν κατά 511 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλεόνασμα του αγροτικού ισοζυγίου συνέβαλε αποφασιστικά ο τομέας των φρούτων λαχανικών, με τις εξαγωγές να υπερβαίνουν τις εισαγωγές κατά 1,6 δισ. ευρώ σε αξια.

Όπως δήλωσε στο in ο κ. Πολυχρονάκης, το αρνητικό αγροτικό ισοζύγιο του επταμήνου του 2025 οφείλεται πρωτίστως στις αυξημένες εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών και δευτερευόντως στη μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου. Αντίθετα, στα φρούτα και τα λαχανικά είχαμε αύξηση εξαγωγών κατά 15,8% σε αξία (στα 1,33 δισ. ευρώ) και κατά 2,6% σε όγκο, με 1,189 εκατομμύρια τόνους.

Εμπορικό έλλειμμα πάνω μισό δισ. ευρώ στα τρόφιμα

Εμπορικό έλλειμμα πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ στο επτάμηνο του 2025 εμφανίζει η Ελλάδα στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 εξήγαγε συνολικά τρόφιμα και ζώντα ζώα αξίας 5,432 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,880 δισ. στην ΕΕ και 1,552 δισ. σε τρίτες χώρες).

Η αξία των αντίστοιχων εισαγωγών προσέγγισε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ ανήλθαν σε 4,541 δισ. και από τρίτες χώρες στα 1,419 δισ.

Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στα 528,6 εκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο του 2025.

Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος πλην πετρελαιοειδών

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σε βάθος επταμήνου διαμορφώθηκε στα 19,482 δισ ευρώ. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχε ανέλθει στα 19,572 δισ. ευρώ – παρουσίασε δηλαδή οριακή υποχώρηση κατά -0,5%.

Μόνο που στη μικρή έστω μείωση του εμπορικού ελλείμματος συνέβαλαν σχεδόν αποκλειστικά τα πετρελαιοειδή. Χωρίς αυτά το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 524 εκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο – ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα.

Aυξήθηκε 181% το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2020

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις εισαγωγές τροφίμων σε βάθος πενταετίας. Ενώ τα γαλάζια κυκλώματα «ρούφηξαν» εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των πραγματικών αγροτών, το διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατακόρυφα οι εισαγωγές τροφίμων, ως και 90%.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 η Ελλάδα κατέβαλε για εισαγωγή τροφίμων και ζώντων ζώων συνολικά 3,276 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων στο εξωτερικό είχαν συνολική αξία σχεδόν 3,1 δισ, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται τα 188 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, από τότε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας στα τρόφιμα, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, με αύξηση 181% (528 εκατ. ευρώ το επτάμηνο του 2025).

Αυξάνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων

Παρά τις θετικές επιδόσεις της Ελλάδας στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες έχουν αυξηθεί σε αξία και λόγω του πληθωρισμού, οι εισαγωγές αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2020 η αξία των εισαγωγών τροφίμων από το εξωτερικό έχει αυξηθεί πάνω από 80%.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο του 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,2%. Το ποσοστό θα ήταν πολύ υψηλότερο αν δεν υπήρχε η επίδραση βάσης από τις τιμές στο ελαιόλαδο, που έχουν υποχωρήσει κατά 33%, σε σύγκριση με την περσινή τους εκτόξευση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στον καφέ, με 18,5%. Ακολουθούν τα φρούτα με 11,6% και το κρέας με 7,5%.

Πάντως με βάση δειγματοληπτικές έρευνες αγοράς οι αυξήσεις στο κρέας αλλά και στα φρούτα είναι πολλαπλάσιες. Ιδίως το μοσχαρίσιο κρέας έχει ακριβύνει ως 50% σε σύγκριση με πέρυσι και τα φρούτα σχεδόν 20%.