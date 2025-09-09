Δυναστεία Μέρντοχ: Το παιχνίδι του θρόνου έληξε με τον Λάχλαν ηγέτη των «ματωμένων» media

«Ο προστάτης της συντηρητικής φωνής» Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο βαρώνος των media που έχει ανεβάσει αλλα κυρίως ρίξει κυβερνήσεις σε τρεις ηπείρους ανάλογα με την ατζέντα του, έχει πλέον τον διάδοχο που ήθελε στο θρόνο της προπαγάνδας.

Μετά από μια σκληρή οικογενειακή διαμάχη που θύμιζε τηλεοπτικό σενάριο (άλλωστε το τηλεοπτικό Succession είναι βασισμένο στην οικογένεια των Μέρντοχ), ο πόλεμος για τη διαδοχή της τεράστιας αυτοκρατορίας των ΜΜΕ του Ρούπερτ Μέρντοχ έληξε.

Ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο μεγαλύτερος γιος του μεγιστάνα, αναλαμβάνει οριστικά τα ηνία, αφού η οικογένεια κατέληξε σε μια «χρυσή» συμφωνία δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον ο 94χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ μπορεί να είναι ήσυχος, έφερε στο σιδερένιο θρόνο του τον πιο συντηρητικό από τα παιδιά του, τον Λάχλαν.

Ο Λάχλαν Μέρτνοχ εξασφαλίζει πλέον τον απόλυτο έλεγχο του ομίλου που περιλαμβάνει επιδραστικές μπράντες όπως το Fox News, η Wall Street Journal, οι βρετανικές εκδόσεις των The Times και η New York Post.

Η συμφωνία αυτή έρχεται να επιλύσει μια περίπλοκη νομική διαμάχη και, παράλληλα, να διατηρήσει ακέραιο τον συντηρητικό προσανατολισμό του μιντιακού κολοσσού.

Ως αντάλλαγμα για την αποχώρησή τους, τα τρία αδέλφια του Λάχλαν – η Προύντενς ΜακΛέοντ, η Ελίζαμπεθ Μέρντοχ και ο Τζέιμς Μέρντοχ – θα λάβουν περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο καθένας, σε μια συμφωνία που υπολογίζεται συνολικά στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Αθάνατος» μεγιστάνας

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ένας άνθρωπος που κάποτε δήλωνε «πεπεισμένος για την αθανασία» του, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την οπτική του μετά από μια σοβαρή ασθένεια.

Ενώ τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του ανταγωνίζονταν σκληρά μεταξύ τους για την εύνοιά του, ο Μέρντοχ πίστευε ότι μόνο μέσα από αυτόν τον «δαρβινικό αγώνα» θα αναδεικνυόταν ο πιο ικανός κληρονόμος. Η επιλογή του πατριάρχη ήταν από πάντα ο Λάχλαν.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο μηχανισμός του που σύμφωνα με τους New York Times είναι «παράγοντας αποσταθεροποίησης για τις δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο» θα συνεχίσουν την ατζέντα που ο αμφιλεγόμενος πατριάρχης των media θέλησε. Άλλωστε ο όρος του είναι απαράβατος. Τα media των Μέρντοχ θα είναι για πάντα «ο προστάτης της συντηρητικής φωνής στον αγγλόφωνο κόσμο».

Η συμφωνία που παρέδωσε στον Λάχλαν Μέρντοχ τα κλειδιά στο παλάτι της διαπλοκής, επιλύει μια περίπλοκη νομική διαμάχη που ξεκίνησε όταν ο 94χρονος Μέρντοχ προσπάθησε να αφαιρέσει τα δικαιώματα ψήφου από τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του – την Προύντενς ΜακΛέοντ, την Ελίζαμπεθ Μέρντοχ και τον Τζέιμς Μέρντοχ – για να παραδώσει τον αποκλειστικό έλεγχο στον Λάχλαν.

Βυζάντιο επιρροής

Η κίνηση αυτή, που ονομάστηκε από τον ίδιο Project Family Harmony, οδήγησε τα τρία αδέλφια στα δικαστήρια της Νεβάδα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο πατριάρχης είχε εκμυστηρευτεί σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι θεωρούσε τον Λάχλαν ως τον πλέον κατάλληλο για να ηγηθεί της αυτοκρατορίας του στο μέλλον.

«Θα ήθελα τίποτα περισσότερο από ειρήνη», είχε γράψει στην πρώην σύζυγό του, Άννα, «αλλά κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι ο Λάχλαν είναι ο καλύτερος από όλους για να διευθύνει την επιχείρηση. Τον σέβονται όλοι, εντός και εκτός».

Κατά τη διάρκεια της νομικής διαμάχης, ο Μέρντοχ είχε δηλώσει στα μεγαλύτερα παιδιά του ότι οι εταιρείες αυτές αποτελούν την κληρονομιά του και ότι έχει βάλει τα πάντα στη ζωή του σε αυτές. Ο Ρούπερτ Μέρτνοχ ήξερε ότι μόνο η ηγεσία του Λάχλαν θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συντηρητική ατζέντα που τόσο αγάπησε.

Οι οικογενειακές, αλλά και οι πολιτικές διαφορές, φαίνεται να ήταν η βασική αιτία της ρήξης μεταξύ του Λάχλαν και των αδελφών του.

«Ο πατέρας μου είναι μισογύνης»

Ο Τζέιμς Μέρντοχ υπήρξε ένθερμος επικριτής του πολιτικού προσανατολισμού της οικογενειακής επιχείρησης, ειδικά όσον αφορά την κλιματική κρίση και την υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Τζέιμς είχε αποκαλέσει τον πατέρα του «μισογύνη» και το Fox News «απειλή για την αμερικανική δημοκρατία», αποκαλύπτοντας πως για χρόνια οι σχέσεις του με τον πατέρα του ήταν ανύπαρκτες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο δικαστικός λειτουργός της Νεβάδα, Έντμουντ Γκόρμαν, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν είχαν δράσει με «κακή πίστη» στις προσπάθειές τους να αλλάξουν τους όρους του αμετάκλητου καταπιστεύματος.

Ο Γκόρμαν κατηγόρησε τον μεγιστάνα και τον γιο του για μια «προσεκτικά σχεδιασμένη φάρσα» που είχε στόχο να «παγιώσει μόνιμα τους εκτελεστικούς ρόλους του Λάχλαν Μέρντοχ».

Η οικογένεια τελικά συμφώνησε σε μια εξωδικαστική λύση, με την υπόθεση να οδηγείται σε προσφυγές.

Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς

Ο Λάχλαν Μέρντοχ είναι πλέον ο de facto διάδοχος σε μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, η οποία, εκτός από το Fox News και τις πολυεθνικές εφημερίδες, περιλαμβάνει τον εκδοτικό οίκο Harper Collins και την ταχέως αναπτυσσόμενη δωρεάν υπηρεσία streaming Tubi.

Το διοικητικό συμβούλιο της News Corp σε επίσημη δήλωσή του, καλωσόρισε τις εξελίξεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ηγεσία, το όραμα και η διαχείριση του προέδρου της εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι καθοριστικά για τη στρατηγική και την επιτυχία της.