«Με το πιστόλι στον κρόταφο!» Μέσα στη λυσσαλέα διαδοχή της δυναστείας Μέρντοχ

Ήταν στο σπίτι του στο Mayfair του Λονδίνου, τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο Ρούπερτ Μέρντοχ κατέρρευσε και νόμιζε ότι επρόκειτο να πεθάνει. Στην πραγματικότητα, είχε λιποθυμήσει.

Η εξαντλητική προσπάθεια για να πείσει τις μεγαλύτερες κόρες του ότι το σχέδιο για την αλλαγή του οικογενειακού καταπιστεύματος και την αφαίρεση του δικαιώματος όλων των παιδιών του πλην του Λάχλαν, που θα είχαν τον απεριόριστο έλεγχο των δύο επιχειρήσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων (των κραταιών και επιδραστικών στην πολιτική της δύσης ομίλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, News Limited και Fox Corp), είχε αποτύχει παταγωδώς.

Ο δρόμος για τη λυσσαλέα και γεμάτη δηλητήριο δικαστική διαμάχη σε μια κλειστή δικαστική αίθουσα της Νεβάδα πέρυσι μόλις είχε ανοίξει. Ο πατριάρχης και βαρόνος των media Μέρντοχ έχασε τη δίκη και ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Αποστερείς εντελώς τα δικαιώματα από εμένα και τα αδέλφια μου», του είπε η κόρη του Eλίζαμπεθ, σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ των New York Times που περιγράφει λεπτομερώς τον πόλεμο της διαδοχής στο θρόνο της μιντιακής αυτοκρατορίας μέσα στην οικογένεια -μια διαμάχη τόσο επική που έδωσε έμπνευση για το πολυβραβευμένο τηλεοπτικό δράμα Succession.

«Έχεις ανοίξει μια τρύπα στην οικογένεια», είπε η Ελίζαμπεθ στον πατέρα της. Η απελπισμένη προσπάθεια του να αλλάξει γνώμη στη μεγαλύτερη κόρη του Προύντενς, ήταν επίσης εποτυχημένη.

«Αυτές οι εταιρείες είναι η κληρονομιά μου», είπε, σύμφωνα με τα 3000 και πλέον δικαστικά έγγραφα που απέκτησαν οι ΝΥΤ.

«Έχω βάλει τα πάντα σε αυτές, σε όλη μου τη ζωή» είπε οργισμένος στα παιδιά του καθώς τους υπενθύμισε τον ρόλο τους ως «προστάτη των συντηρητικών στον αγγλόφωνο κόσμο».

Στο εκτενές ρεπορτάζ των Times που «αποδελτιώνει» χιλιάδες σελίδες εγγράφων και το πλήρες πρακτικό του δικαστηρίου της δίκης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο πόλεμος των Μέρντοχ είναι γεμάτος δηλητήριο για εξουσία.

Στα έγγραφα αναφέρεται ότι το καταπίστευμα που επιτρέπει στην οικογένεια να ελέγχει την αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχει μόνο ένα μειοψηφικό οικονομικό συμφέρον, λήγει το 2030.

Η οικογένεια διοικεί και ορίζει την πολιτική γραμμή των επιχειρήσεων που αξίζουν περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια ως προσωπικό της φέουδο, παρά το γεγονός ότι κατέχει μειοψηφικό μερίδιο και στις δύο.

«Νομίζετε ότι θα υπάρξει συναίνεση με το πιστόλι στον κρόταφο;»

Ο έλεγχος του Μέρντοχ στις σούπερ μετοχές που κυριαρχούν στα δικαιώματα ψήφου τόσο στη Fox όσο και στη News Corp, δίνει στην οικογένεια περίπου το 40% των ψήφων παρά το γεγονός ότι κατέχει μόλις το 14% σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Αλλά ο έλεγχος των δικαιωμάτων ψήφου βρίσκεται στα χέρια του πρωτότοκου Λάχλαν και του Ρούπερτ Μέρντοχ όσο ο 93χρονος πατριάρχης είναι ζωντανός.

Μετά το θάνατό του ή το 2030, ο Τζέιμς, η Προύντενς και η Eλίζαμπεθ είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Αυτό περιλαμβάνει την καθαίρεση του Λάχλαν από την ηγεσία των ομίλων αλλά και τον τερματισμό της συντηρητικής πολιτικής στάσης των περιουσιακών στοιχείων της δυναστείας όπως το Fox News.

Ο Λάχλαν και ο Ρούπερτ υποστήριξαν ότι οι δυνητικά δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις του τελευταίου ήταν και ο λόγος για να αλλάξει το λεγόμενο «αμετάκλητο καταπίστευμα» υπέρ του συνεχούς ελέγχου του.

Οι Times αναφέρουν με λεπτομέρειες όλα όσα έγιναν στη δυναστεία των Μέρντοχ πέρυσι όταν ο Ρούπερτ και ο ομοιδεάτης του Λάχλαν προσπάθησαν να κάνουν την αλλαγή.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα δικαστικά έγγραφα από τον σύζυγο της Προύντενς, Άλασντερ ΜακΛεοντ, ήταν ενδεικτικό για την καταιγίδα που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της οικογένειας με ορίζοντα την επικείμενη θνησιμότητά του βαρόνου των συντηρητικών media που ξεκίνησε από την Αυστραλία και κατέκτησε τον αγγλόφωνο Τύπο.

«Αν συμβεί κάτι με τον Ρ», έγραψε, τα τρία αδέλφια «μπορούν να γίνουν πραγματικά ενοχλητικά».

Οι σπόροι της απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον των ίδιων του των παιδιών τοποθετούνται χρονικά στο 2019, όταν η Fox πούλησε τα περιουσιακά στοιχεία των κινηματογραφικών στούντιο στη Disney έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Ρούπερτ Μέρντοχ αποφάσισε να αφοσιωθεί στον έλεγχο του ειδησεογραφικού ομίλου και του «ενοχλητικού» γιού του Τζέιμς, ο οποίος θα μπορούσε να τινάξει τη συντηρητική ατζέντα του πατριάρχη Μέρντοχ και του εξίσου συντηρητικού Λάχλαν στον αέρα.

«Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία τώρα, την έχουν πατήσει όλοι»

Ο Ρούπερτ ενθάρρυνε τον Λάχλαν να χρησιμοποιήσει τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβε από την πώληση για να εξαγοράσει τα τρία αδέλφια του και να εδραιώσει τον έλεγχό του στην εταιρεία – όπως ακριβώς είχε κάνει και ο ίδιος δεκαετίες νωρίτερα με τα δικά του αδέλφια.

Η προσφορά του Λάχλαν να εξαγοράσει τους Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς απέτυχε.

Σε σημείωμα του συζύγου της Προύντενς που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, αναπαράγονται τα λόγια του Τζέιμς: «Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία τώρα, την έχουν πατήσει όλοι».

Αργότερα ο Ρούπερτ Μέρντοχ πρότεινε ένα σχέδιο για την εξαγορά του Τζέιμς, το οποίο και απέρριψαν οι αδελφές του.

Το 2023, η σύμβουλος του Λάχλαν και στέλεχος της News Ltd, Σιόμπαν ΜακΚένα, κατέστρωσε ένα τολμηρό νέο σχέδιο για να αλλάξει τους όρους του «αμετάκλητου καταπιστεύματος», υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος του Λάχνλαν ήταν προς το συμφέρον όλων των δικαιούχων του καταπιστεύματος.

Η πρόταση της άνοιξε τον ασκό του Αιόλου με την πιο σκληρή εσωτερική μάχη στη δυναστεία μέχρι σήμερα να σαρώνει κάθε ισορροπία ή πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα αδέλφια και τον πατέρα τους.

Η Eλίζαμπεθ κατηγόρησε τον Ρούπερτ και τον Λάχλαν ότι «βίαζαν» την οικογενειακή εταιρεία. «Νομίζετε ότι θα υπάρξει συναίνεση με το πιστόλι στον κρόταφο;» φέρεται να τους είπε.

Η Προύντενς, η μεγαλύτερη όλων και η μόνη κόρη του από τον πρώτο του γάμο, έκανε επίσης μια απελπισμένη έκκληση κατά της αλλαγής του καταπιστεύματος.

«Έχετε ήδη χάσει έναν γιο. Και θα μπορούσατε κάλλιστα να χάσετε και δύο κόρες», είπε.

Η Προύντενς αναφέρθηκε στην παραίτηση του Τζέιμς από το διοικητικό συμβούλιο της News Corporation το 2020.

Τότε ο νεαρότερος γιος του Ρούπερτ Μέρντοχ από τον γάμο του με την Άννα Τορβ και που είχε από μικρός τη φήμη του «μαύρου πρόβατου» επικαλέστηκε «διαφωνίες επί του εκδοτικού περιεχομένου» για την παραίτησή του, ενώ αμφισβήτησε δημόσια «στρατηγικές αποφάσεις» της εταιρίείας του πατέρα του.

Ο Τζέιμς είχε επικρίνει πριν την παραίτηση του τα Μέσα της News Corp (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Wall Street Journal) για τον τρόπο που καλύπτουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τα τελευταία χρόνια είχε έρθει σε κόντρα με τον πατέρα του, σύμφωνα με το BBC, για την πολιτική.

Ενώ ο Ρούπερτ Μέρντοχ στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο γιος του φέρεται να έχει διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τις καμπάνιες των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

«Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Εξακολουθείς να έχεις την εξουσία»

Η αποχώρηση του Τζέιμς αύξησε την επιρροή του αδελφού του και αντιπροέδρου του ομίλου Λάχλαν, ο οποίος συμμερίζεται τις πιο συντηρητικές απόψεις του πατέρα του.

Η αντιπαλότητα και η νομική διαμάχη έκανε και κάτι απροσδόκητο. Ένωσε τον Ρούπερτ με τη δεύτερη σύζυγό του, Άννα, και μητέρα των Ελίζαμπεθ, Λάχλαν και Τζέιμς.

«Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Εξακολουθείς να έχεις την εξουσία», του είπε σε ένα τηλεφώνημα καθώς η διχόνοια μεταξύ των αδελφών κορυφωνόταν.

«Το Fox και οι εφημερίδες μας είναι οι μόνες αμυδρά συντηρητικές φωνές απέναντι στα μονολιθικά φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω ότι η διατήρησή τους είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του αγγλόφωνου κόσμου», απάντησε ο Ρούπερτ, σημειώνοντας ότι ο Τζέιμς και η σύζυγός του Κάθριν ήθελαν να αλλάξουν αυτή τη συμφωνία του με τον πολιτικό κόσμο.

Η απάντηση της Άννας επιβεβαίωσε ότι οι συντηρητικές απόψεις της παραμένουν σύμφωνες με τον πρώην σύζυγό της.

«Είμαι σίγουρη ότι ο Τζέιμς και η Κάθριν αισθάνονται πολύ άνετα στον δικό τους κύκλο ομοϊδεατών τους, τους woke φίλους τους. Το Fox διαδραματίζει έναν τεράστιο, πραγματικά σημαντικό ρόλο στο να εκθέσει όλες αυτές τις ανοησίες που μας περιβάλλουν. Μερικές φορές φοβάμαι ότι η Αμερική είναι καταδικασμένη εξαιτίας της λανθασμένης σκέψης των πολιτιστικών ελίτ» είπε η Άννα.

Όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα, ο Τζέιμς δεν είναι ο μόνος αδελφός που καταφέρεται εναντίον του συντηρητικού Λάχλαν και των αποφάσεων του με τις ευχές του πατριάρχη Ρούπερτ.

«Είμαι σίγουρη ότι ο Τζέιμς και η Κάθριν αισθάνονται πολύ άνετα στον woke φιλικό τους κύκλο»

Στα δικαστικά έγγραφα σημειώνεται η αντίδραση της Προύντενς και της Eλίζαμπεθ στον διορισμό του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας Τόνι Άμποτ στο διοικητικό συμβούλιο της Fox. ο Άμποτ έχει κατηγορηθεί για μισογυνισμό, ρητορική μίσους και αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή.

«Έχετε ήδη χάσει έναν γιο. Και θα μπορούσατε κάλλιστα να χάσετε και δύο κόρες», είπε.

Η Προύντενς τον σχολίασε ως «φρικτό» ενώ η Ελίζαμπεθ είπε ότι αν είχε τη δυνατότητα να καταψηφίσει το διορισμό του θα το έκανε. «Θεέ μου, τι απαίσια κίνηση. Ξεκαθαρίζω ότι είμαι κατά αυτής της επιλογής» είπε.

Ο Λάχλαν και ο Ρούπερτ έχουν ασκήσει έφεση κατά της περσινής απόφασης του δικαστηρίου της Νεβάδα που ανέτρεψε την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του καταπιστεύματος.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι επιχειρηματίας, επενδυτής και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, γεννημένος στην Αυστραλία.

«Έχετε ήδη χάσει έναν γιο. Και θα μπορούσατε κάλλιστα να χάσετε και δύο κόρες»

Μέσω της εταιρείας του News Corp, είναι ιδιοκτήτης εκατοντάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών εκδοτικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων τις The Sun και The Times στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις The Daily Telegraph, Herald Sun και The Australian στην Αυστραλία, τις The Wall Street Journal και New York Post στις ΗΠΑ, και των τηλεοπτικών καναλιών Sky News Αustralia και Fox News. Ήταν ιδιοκτήτης του Sky (μέχρι το 2018), της 21st Century Fox (μέχρι το 2019) και του πλέον ανενεργού News of the World.

Με καθαρή περιουσία $23.5 δισεκατομμυρίων είναι ο 86ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Λόγω της οικονομικής του θέσης αλλά και της εκτεταμένης επιρροής του στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, ο Μέρντοχ θεωρείται από πολλούς ο αρχετυπικός ολιγάρχης των media και ενορχηστρωτής προπαγανδιστικών μηχανισμών ανά τον κόσμο.

