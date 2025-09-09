Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.
- Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
- Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία
- «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος - Το είχε θάψει ο ηγούμενος μέχρι να βρει αγοραστή
- Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Μετά από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι όπου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο αποφάσισε να πάει στο Νεπάλ για να παίξει στο πρώτο διάστημα της σεζόν.
Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, με το τουρνουά να διαρκεί δύο εβδομάδες, αλλά να διακόπτεται βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες, με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. με την ίδια να ποστάρει στο facebook: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση».
- Πέντε αστέρων η Εθνική Ελπίδων, διέλυσε τη Μάλτα
- Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα
- «Πόλεμος» της Παρί με την ΠΟ Γαλλίας
- Σούπερ Κώστας Αντετοκούνμπο, με τέσσερις τάπες
- Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν: Ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο ως το τέλος του 2026 (vids)
- Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις