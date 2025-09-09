Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Μετά από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι όπου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο αποφάσισε να πάει στο Νεπάλ για να παίξει στο πρώτο διάστημα της σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, με το τουρνουά να διαρκεί δύο εβδομάδες, αλλά να διακόπτεται βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες, με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. με την ίδια να ποστάρει στο facebook: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση».