Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Άλλα Αθλήματα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:08

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Μετά από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι όπου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο αποφάσισε να πάει στο Νεπάλ για να παίξει στο πρώτο διάστημα της σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, με το τουρνουά να διαρκεί δύο εβδομάδες, αλλά να διακόπτεται βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες, με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. με την ίδια να ποστάρει στο facebook: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση».

Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ λόγω των ταραχών η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια
Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ λόγω των ταραχών η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
Ελπίδες μεταλλίου 06.09.25

H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Ελλάδα 09.09.25

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

