Προγραμματική σύμβαση για το μονοπάτι της Αρβανιτιάς

Αλλάζουν όλα σε μια από τις διασημότερες περιπατητικές διαδρομές της χώρας και συγκεκριμένα του Ναυπλίου με το έργο προστασίας και ανάδειξης της περιπατητικής διαδρομής της Αρβανιτιάς να δρομολογείται άμεσα.

Ειδικότερα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπέγραψε με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου Χρήστο Γκούμα, προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού κινδύνου, με καινοτόμες μεθόδους, στην περιοχή «Μονοπάτι Αρβανιτιάς», Δήμου Ναυπλιέων», συνολικού προϋπολογισμού 4.780.000 ευρώ, με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»- ΕΣΠΑ 2021-2027, για την στερέωση των βραχωδών πρανών του Μονοπατιού της Αρβανιτιάς, στο Ναύπλιο.

Το έργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη της περιπατητικής διαδρομής της Αρβανιτιάς, η οποία χαρακτηρίζεται από μοναδική φυσική ομορφιά και σημαντική επισκεψιμότητα. Παράλληλα, αποτελεί το άμεσο περιβάλλον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Ακροναυπλίας και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του Ναυπλίου, με τους οποίους συναποτελεί μια ενιαία λειτουργική και αισθητική ενότητα. Υλοποιείται βάσει ερευνητικού προγράμματος, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, μέσω προγραμματικής του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο Ναυπλιέων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μετά την υπογραφή των συμβάσεων, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το μονοπάτι της Αρβανιτιάς έχει αφήσει το αποτύπωμά του ποικιλοτρόπως, από τις σελίδες της λογοτεχνίας μας μέχρι τον ελληνικό κινηματογράφο. Στο μονοπάτι αυτό είχαν παρατηρηθεί, ήδη από το 2018 και το 2019, κατολισθητικά φαινόμενα από βραχοτεμάχη, τα οποία αποσπώνταν και είχαν καταστήσει το μονοπάτι επικίνδυνο. Τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης επέτειναν την επικινδυνότητα αυτή και σήμερα, μετά από τη μελέτη που εκπόνησε το Υπουργείο Πολιτισμού, υπογράψαμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Ναυπλιέων, το Περιφερειακό Ταμείο, Προγραμματική Σύμβαση ύψους 4.780.000 ευρώ, από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»- ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το έργο».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Με το έργο αυτό προστατεύουμε ένα εμβληματικό σημείο του Ναυπλίου, το Μονοπάτι της Αρβανιτιάς, θωρακίζοντάς το από τον κίνδυνο κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων. Δεν πρόκειται μόνο για μια παρέμβαση ασφάλειας, αλλά και για μια επιλογή στρατηγικής σημασίας που αναδεικνύει τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία της περιοχής

Πολλαπλά οφέλη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, οι εργασίες ανατίθενται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, όπως τοποθέτηση αγκυρίων και ενισχυμένων μεταλλικών πλεγμάτων, εκβραχισμούς, φράκτες ανάσχεσης και εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης παρακολούθησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, καθώς και την ανάγκη διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής. Η βελτίωση της προσπελασιμότητας και η υλοποίηση μέτρων προστασίας από κατολισθήσεις έχουν πολλαπλά οφέλη, όπως η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, η αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.