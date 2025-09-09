Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Με έντονο τρόπο καταγγέλλουν την κυβέρνηση οι δημοσιογράφοι Μακεδονίας και Θράκης, κάνοντας λόγο για «συστηματική προσβολή προς τον δημοσιογραφικό κόσμο» της περιοχής, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όπως τονίζει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), «διάσταση συστηματικής προσβολής προς τον δημοσιογραφικό κόσμο της Μακεδονίας-Θράκης παίρνει η τακτική της κυβέρνησης να στερεί από τα τοπικά ΜΜΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν ερώτημα στην ετήσια Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Προσθέτει πως «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη, όλα τα ΜΜΕ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και (για μιαν ακόμη φορά) η ΕΡΤ3, ο σταθμός της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην πόλη που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση, αγνοήθηκαν επιδεικτικά στη διαδικασία».

«Απαξιώνει την επαγγελματική υπόσταση μεγάλου αριθμού μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ»

Κατά την ΕΣΗΕΜΘ «πέρα από τα κίνητρα που μπορεί να υποθέσει κανείς γι’ αυτήν την τακτική αποκλεισμού των τοπικών και περιφερειακών Μέσων, η κατ’ επανάληψη εφαρμογή διακρίσεων εις βάρος τους πλήττει το δικαίωμα των πολιτών για ισότιμη πρόσβαση στην Ενημέρωση, που είναι δημόσιο αγαθό. Επιπλέον, απαξιώνει την επαγγελματική υπόσταση μεγάλου αριθμού μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ: όχι μόνο τους στερεί το δικαίωμα να ασκήσουν το έργο τους, αλλά τους αντιμετωπίζει ως δημοσιογράφους Β’ κατηγορίας και δίνει έδαφος σε όσους επενδύουν στη καλλιέργεια δυσπιστίας του κοινού έναντι της δημοσιογραφίας».

Τέλος, επισημαίνει πως θεωρεί ως αναγκαίο «να ανοίξει άμεσα διάλογος για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ώστε να πάψει να είναι απλή μεταφορά μιας διαδικασίας εκτός Αθηνών και να πληροί προϋποθέσεις που θα δικαιολογούν τη συμμετοχή των μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ σε αυτήν».