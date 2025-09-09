newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:25

Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η βίαιη απώθηση άνδρα από  14χρονο, σε συνοικία του Ηρακλείου στην Κρήτη. Ο ανήλικος, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά. Ο 14χρονος υποστηρίζει ότι περπατούσε στον δρόμο με δύο φίλες του, όταν ο 60χρονος άρχισε να τους βρίζει επειδή δεν μπορούσε να περάσει με το αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια κατέβηκε από το όχημα και έπιασε το παιδί από τον λαιμό και εκείνο αναγκάστηκε να απαντήσει στη χειροδικία.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 14χρονου. Το βίντεο δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος, σύμφωνα με την αστυνομία

Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του δέχθηκαν χυδαίες βρεις από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον ανήλικο, ο 60χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή τα παιδιά του είχαν «κλείσει” τον δρόμο όπως περπατούσαν και πάνω στη λεκτική ένταση, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τα αίματα άναψαν όταν η παρέα των νεαρών του ζήτησε τον λόγο. Ο 14χρονος, σημείωσε ότι ο 60χρονος του επιτέθηκε και εκείνος τον απώθησε ενώ σημειώνει ότι το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα είναι απλά η κατάληξη του καυγά.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εκείνο που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 15χρονου, μεταδίδει το cretalive. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα σε καμία περίπτωση δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος.

Κρήτη: «Έπιασε το παιδί από τον λαιμό»

Ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στο MEGA, περιγράφει το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο 60χρονος έπιασε τον γιο του – που έχει πρόβλημα υγείας-  από τον λαιμό.

«Ήταν Σάββατο 5 η ώρα, αλλά αυτός (σ.σ ο γιος του) φοβόταν να μου το πει και το είπε στη μάνα του την Κυριακή. Λέει «έτσι και έτσι έχω κάνει. Δεν έφταιξα σε κάτι, περνούσαμε στον δρόμο» και τραβάει ο άλλος χειρόφρενο λέγοντας γιατί να περνάτε στον δρόμο, και πάει και τον πιάνει από τον λαιμό. Αυτός τον έβριζε τον γιο μου,  έλεγε γ@@ και τον στρίμωξε στο αυτοκίνητο. Έχει και πρόβλημα το παιδί… έχει πρόβλημα η καρδιά… Έχω κάνει μήνυση», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Σημειώνει ότι το παιδί απώθησε τον 60χρονο. «Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει», είπε ο πατέρας.

Παρόμοια είναι και η μαρτυρία της αδερφής μίας από τις κοπέλες που βρέθηκαν στο σημείο.

«Να βγει όλη η αλήθεια γιατί έχει βγει το μισό βίντεο που έχει τραβήξει μία γυναίκα. Όλο το συμβάν ξεκίνησε όταν τα δύο κορίτσια μαζί με τον νεαρό ήταν παρέα και προχωρούσαν στον δρόμο. Καθώς προχωρούσαν ήταν ένα αμάξι από πίσω ο οποίος πάτησε κόρνα και τους εξύβρισε, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και τα κορίτσια όπως γύρισαν γιατί τον είδαν θυμωμένο, του λένε ‘μα, θα μας πατήσεις;’. Και εκείνος βγήκε βίαια απέναντι στα κορίτσια, γιατί ο νεαρός ήταν από πίσω, και πήγε να τους πιάσει τον λαιμό. Ο νεαρός το είδε αυτό και έτσι μπήκε στη μέση για να τα προστατεύσει τα κορίτσια και ο 60χρονος έπιασε τον 14χρονο από τον λαιμό και τον στρίμωξε προς το αμάξι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Ελλάδα 09.09.25

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα – «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα» [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:37

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα - «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα»

«Ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
Κόσμος 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο