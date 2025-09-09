Ανακλήθηκε η άδεια της Unique Development στο Σαρακήνικο

Ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια με Α/Α Πράξης 1134683/25-07-2024 της εταιρείας UNIQUE DEVELOPMENTS Α.Τ.Ε.Ε. για έργο στην περιοχή Σαρακήνικο με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου (ΥΔΟΜ), όπως ενημέρωσε ο δήμος Μήλου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης. Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο Δήμος Μήλου παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του».

Υπενθυμίζεται ότι στο διάσημο τοπίο του Σαρακήνικου της Μήλου μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραλίες της Ελλάδας, η εταιρεία Unique Development είχε λάβει άδεια για να χτίσει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο με πολυτελείς βίλες και πισίνες.

Οι άδειες για το έργο συνολικά έφτασαν τις επτά, η πρώτη εκ των οποίων χρονολογείται από το 2018, ενώ οι περισσότερες εκδόθηκαν το 2023.

Η αποκάλυψη των εργασιών -με μπουλντόζες να καταστρέφουν την παρθένα φύση και τα ηφαιστειογενή πετρώματα- προκάλεσε έντονη αντίδραση από κατοίκους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις αρμόδιες αρχές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παγώσει τις εργασίες και ζήτησε τον έλεγχο νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας η οποία με την επίθεση της κατέρριψε πλήρως τη νομιμότητα της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μήλου η ανάκληση οικοδομικής άδειας που είχε εκδοθεί.

Πηγή: ΟΤ