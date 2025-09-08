Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη – Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
Ακόμα δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ ο 16χρονος συνελήφθη
- Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
- Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
- Είσαι φοιτητής; Έξι απλοί τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα
- Η επιδιόρθωση της καρδιάς μετά από έμφραγμα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία
Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.
Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.
Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.
#SONDAKIKA İzmir’de polis merkezine saldırı! Silahlı saldırıda iki polis şehit, bir polis ağır yaralandı https://t.co/SrPgWekgtK pic.twitter.com/k43Pw7b3pr
— CNN TÜRK (@cnnturk) September 8, 2025
İzmir’de karakola silahlı saldırı!
🟥 İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı
❗Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi
🔗https://t.co/YFIabXERh2 pic.twitter.com/NArNJtjLWT
— Akşam Gazetesi (@Aksam) September 8, 2025
Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.
«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.
Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.
#SonDakika | İzmir’de iki polisimizin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler.#izmir #polis #karakol #saldırıpic.twitter.com/WH0kHPtDgu
— Yeni Bakış Gazetesi (@YeniBakis35) September 8, 2025
#SONDAKİKA | İzmir Balçova’da polis karakoluna saldıran kişiye ait ait olduğu aktarılan ilk görüntüler. https://t.co/T3cEzWXd6R pic.twitter.com/ZlPpkSBcAx
— BPT (@bpthaber) September 8, 2025
- Ελεύθερος κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που κακοποίησε τρεις γυναίκες
- Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
- Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο άνθρωπος που κράτησε «ζωντανούς» τους Supertramp μέσα στα χρόνια
- ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
- Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
- Η Anthropic θα αποζημιώσει συγγραφείς για τα βιβλία που εκπαίδευσαν την ΑΙ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις