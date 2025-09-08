Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

#SONDAKIKA İzmir’de polis merkezine saldırı! Silahlı saldırıda iki polis şehit, bir polis ağır yaralandı https://t.co/SrPgWekgtK pic.twitter.com/k43Pw7b3pr — CNN TÜRK (@cnnturk) September 8, 2025

İzmir’de karakola silahlı saldırı! 🟥 İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı ❗Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi 🔗https://t.co/YFIabXERh2 pic.twitter.com/NArNJtjLWT — Akşam Gazetesi (@Aksam) September 8, 2025

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.